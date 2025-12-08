Detenido por incitar a expulsar inmigrantes musulmanes y quemar un hiyab en redes sociales

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Rubí a un hombre de 30 años, acusado de difundir en redes sociales vídeos de contenido radical en los que, cubierto con un pasamontañas, vinculaba a los inmigrantes musulmanes con la delincuencia y alentaba a la población a organizarse para expulsarlos de España. La detención se produjo el pasado viernes en su domicilio, tras una investigación de la Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación (UCDOC), según ha informado la policía catalana.

La investigación se inició en febrero, tras detectarse un perfil en redes sociales que publicaba vídeos con mensajes de odio dirigidos específicamente contra personas de origen marroquí y migrantes musulmanes. En las grabaciones, el ahora detenido —cuyo rostro permanecía cubierto— no solo relacionaba a este colectivo con “todo tipo de actos delictivos”, sino que defendía abiertamente su expulsión y llamaba a la acción violenta para lograrlo.

Según los agentes, el discurso del sospechoso fue volviéndose progresivamente más agresivo y radical. Uno de los momentos más graves documentados en la investigación fue la quema en directo, durante una de sus emisiones, de un hiyab —el velo con el que algunas mujeres musulmanas cubren su cabeza y que representa un símbolo identitario de la fe islámica—. Este acto, según señalaron los investigadores, refleja una clara intención de humillación y provocación hacia la comunidad islámica.

La policía subraya que el contenido compartido por el detenido tenía como “denominador común las faltas de respeto a la comunidad islámica y la incitación al odio y la violencia contra los extranjeros”. Tras su detención, el hombre ha pasado a disposición judicial, en un caso que evidencia la actuación policial contra los delitos de odio en el entorno digital.