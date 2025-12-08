Prisión para el acusado del atropello mortal de un anciano en Lleida y darse a la fuga

Lleida, 4 dic (EFE).- La magistrada del Juzgado de instrucción número 2 de Lleida acordó el miércoles prisión comunicada y sin fianza por un delito de homicidio por imprudencia grave para el vecino de Castelldans acusado de atropellar mortalmente a un anciano de El Soleràs (Lleida) y darse a la fuga, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) este jueves.

El accidente ocurrió el pasado 17 de mayo: un conductor alertó a los Mossos d'Esquadra y explicó que había encontrado el cuerpo sin vida de un vecino de El Soleràs, de 82 años, J.M.G.F., cerca de la cooperativa del pueblo.

El conductor explicó a los Mossos que había encontrado a la víctima y había intentado socorrerla, pero los investigadores sospechan que habría sido él quien atropelló al anciano y que después huyó del lugar del accidente.

Finalmente, el conductor fue detenido el martes por los Mossos d’Esquadra, acusado del atropello mortal y de haber huido del lugar. EFE