Se entrega a los Mossos el presunto autor de un accidente mortal en Moià (Barcelona) el domingo
El vehículo volcó tras chocar con una vaca y el acompañante resultó finado
El presunto autor de un accidente de tráfico mortal ocurrido el domingo por la tarde en Moià (Barcelona), se ha entregado voluntariamente en la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Montcada i Reixac (Barcelona), donde ha quedado detenido.
Según ha avanzado 'El Caso' y han confirmado fuentes policiales a Europa Press, el accidente se produjo sobre las 19.30 horas del domingo en un camino rural cerca de la C-59, cuando el vehículo tipo quad que conducía el ahora detenido volcó tras chocar con una vaca y el acompañante resultó finado.
El conductor, de 37 años, huyó del lugar de los hechos y se entregó voluntariamente horas más tarde en la comisaría de Montcada, donde fue arrestado sobre las 3.00 de este lunes por abandono del lugar del accidente y homicidio por imprudencia grave tras haber dado positivo en la prueba indiciaria de drogas y negativo en la de alcoholemia.
