La UME activa el despliegue de 117 efectivos y 25 vehículos en Cataluña por la peste porcina

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha activado el despliegue de 117 efectivos y 25 vehículos en Cataluña para apoyar los trabajos de contención del brote de peste porcina africana (PPA), principalmente unidades del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (GIETMA), de Torrejón de Ardoz (cuartel general de la UME) y el IV Batallón con base en Zaragoza.

Esta activación responde a la petición de la Generalitat formalizada en la tarde de este domingo y se ha puesto a disposición al cuerpo de la Guardia Civil "para cualquier tarea que tenga que realizar el Seprona o cualquier otra unidad de este cuerpo que sea necesaria", informa la Delegación del Gobierno este lunes en un comunicado.

A lo largo de este lunes se concretará el despliegue de estos efectivos, añaden. Las mismas fuentes han explicado que el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, "mantiene un seguimiento permanente tanto del despliegue operativo de la UME como de la evolución del brote en coordinación directa con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno y la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación".

Asimismo, la coordinación es permanente con presidencia de la Generalitat --con el presidente Salvador Illa y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau--, con la citada Conselleria de Agricultura, (Òscar Ordeig) y con Interior y Seguretat Pública (Núria Parlon).

Trabajos técnicos y veterinarios

En base a esta "colaboración activa", el delegado comunicó este fin de semana a la Generalitat que había unidades de la UME disponibles y con las capacidades oportunas que podían ponerse a su disposición tanto en trabajos técnicos como veterinarios sobre el terreno.

La colaboración entre administraciones "está siendo ejemplar para luchar contra este brote con todos los medios disponibles, siendo coordinado y dirigido el operativo por la Generalitat de Cataluña".