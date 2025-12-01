Muy lejos de Madrid: esta es la región española que posee más restaurantes con tres estrellas Michelin

La alta cocina existe, y en España más todavía. Se trata de un reflejo de una tradición culinaria que ha sabido evolucionar sin tener que renunciar a sus principios; a sus raíces, básicamente. Al fin y al cabo, los platos de este arte gastronómico son un referente a nivel mundial debido a su creatividad, su técnica y su profundo respeto al producto.

Nuestro país está repleto de restaurantes que son como un templo, aunque en vez de llamar la atención por la cultura lo hacen por la experiencia que se van a llevar los comensales: toda una explosión de sabores. En este sentido, entran en juego comunidades autónomas como el País Vasco, la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía, donde los mejores chefs, que también está reconocidos a nivel internacional, apuestan por la innovación, la sostenibilidad y la emoción para que valga cada bocado de sus platos.

¿Qué es una estrella Michelin?

A esta excelencia se la suele reconocer de muchas maneras, pero la más habitual de todas es mediante la distinción de las estrellas Michelin, un premio que se les otorga a aquellos restaurantes que "ofrecen una cocina excepcional". Según la Guía Michelin, los establecimientos deben cumplir con cinco criterios fundamentales para que pueden ser tomadas en cuenta:

"La calidad de los ingredientes, la armonía de los sabores, el dominio de las técnicas culinarias, cómo la personalidad del chef se expresa en sus platos y, algo fundamental, la consistencia en todo el menú y a lo largo del tiempo", enumeran. El máximo reconocimiento para los restaurantes es cuando reciben un total de tres estrellas, los cuales suelen reunir en sus filas a los chefs que han sido capaces de llegar a lo más alto.

La comunidad autónoma que reúne más restaurantes con tres estrellas Michelin

De entre todas las regiones españolas, Cataluña está en un escalón por encima de las demás como aquella comunidad que tiene más restaurantes con un total de tres estrellas Michelin. Por debajo del territorio catalán están el País Vasco, Madrid, Cantabria, Asturias o Andalucía, entre otras. A continuación, se van a presentar los cinco restaurantes de Cataluña con tres estrellas Michelin (cuatro en Barcelona y uno en Girona):

Disfrutar

Un restaurante fundado por Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch, antiguos integrantes del equipo de elBulli, y que es todo un referente en Barcelona. Como propuesta principal tratan de sorprender a sus comensales con menús degustación que combinan técnicas de todo tipo y donde se juegan con las texturas. A su vez, el emplatado es de lo más rebuscado posible, razón que convierte a estas recetas en una experiencia sensorial.

ABaC

Un proyecto de Jordi Cruz, uno de los chefs catalanes por excelencia. En estas cocinas, las cuales están situadas en Barcelona, ofrece un estilo personal, elegante y meticuloso. Este restaurante se basa en reinterpretar ingredientes tradicionales con técnicas modernas, logrando platos visualmente impactantes y llenos de complejidad de sabores. Uno de sus lemas es mezclar innovación y precisión, con un servicio impecable que hace que cada comida se sienta única.

Cocina Hermanos Torres

El lienzo de los hermanos Sergio y Javier Torres (Barcelona). El objetivo es muy claro: respeto absoluto por el producto recordando siempre la memoria gastronómica. Su restaurante cuenta con una cocina abierta que permite al comensal conectar con el proceso creativo, donde cada plato destaca por la combinación de tradición y modernidad.

Lasarte

El prestigioso Martín Berasategui es el líder de Lasarte en Barcelona, un restaurante que se distingue por su cocina contemporánea de autor basada en la perfección técnica y la armonía de sabores. Aparte de llevar a cabo un minucioso proceso de cocinado, ofrecen un servicio y una ambientación que refuerzan la experiencia de alta cocina.

El Celler de Can Roca

Y finalmente la casa de los Roca, en Girona. Gestionado por Joan, Josep y Jordi Roca, el Celler de Can Roca se ha convertido en icono de la gastronomía mundial. En cuanto a la propuesta culinaria, se dedican a combinar creatividad, técnica impecable y una profunda sensibilidad por los ingredientes y la cultura local. Básicamente, cada menú es una narrativa culinaria que fusiona innovación y tradición, mientras que la atención al detalle, el maridaje de vinos y la capacidad de emocionar al comensal lo han convertido en un referente global de la alta cocina.