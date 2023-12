Entrevista a Midnite Motel: "El nivel del Classic Rock en España está a la altura del de cualquier país"

- Hola!, ¿qué tal fue el concierto con Leather Boys en la sala Jokers de Barcelona?

-¡¡Buenas!!¡Pues genial! La verdad que salimos ambas bandas muy contentos! Creo que tenemos estilos que encajan muy bien y el doble cartel “Leather+Midnite” es un buen reclamo para el público. Además, son unos tíos cojonudos y ha quedado muy buena relación, estoy seguro que volveremos a ver anunciado ese doble cartel... ahí lo dejo...

-Supongo que os identificáis con ellos, pero con qué otras bandas nacionales también?

Hemos compartido cartel con TheGrasslandSinners, otra bandaza de Barcelona, y hay muchas grandes bandas nacionales con las que nos identificamos… Podríamos hacer una lista interminable: The Electric Alley, King Sapo, Jolly Joker, HardBuds, Saturna, MotherCrow, Red Beard, Red’nRebel, etc.. ¡No acabaría porque hay muchas y de mucho nivel!

-Parece un buen momento para el Classic Rock en España.

- En mi humilde opinión, es un gran momento porque el nivel de las bandas es brutal, nada que envidiar a propuestas que nos llegan de UK, USA, países nórdicos o incluso Australia… Por otro lado, la realidad es que el Classic Rock esta falto de apoyo, a nivel de promotores/discográficas, pero también en parte a nivel de medios y circuito y sobretodo, por parte de la Administración Pública… En Cataluña el problema es más preocupante incluso que en el resto del estado… Aquí sólo se promociona un tipo de música y ya sabemos todos cual es…

-Cuéntanos un poco la historia de Midnite Motel y su formación actual.

- Pues Midnite Motel es una banda post pandemia que surge un poco… por casualidad… Jaume (bajo) y Sergi (batería) fueron durante muchos años la base rítmica de Rodeo Rose. Una vez se disolvió Rodeo y pasado un tiempo, ellos tenían ganas de montar algo y contactaron con Ladri H(guitarra). Sergi y LadriH se conocían hacia años y compartieron banda una temporada… A modo de prueba, hicimos unos ensayos para ver si lo que cada uno de ellos llevaba en la cabeza sonaba y la realidad fue que aquello era química pura… Nos pusimos a buscar cantante, hicimos unas 6 o 7 pruebas todas de mucho nivel, pero Carlos (que ya se conocían con Ladri H) era un plus y la reacción química que había entre el trio instrumental, explosionó con la incorporación de Carlos…. Con la formación cerrada (teníamos muy claro que la base instrumental tenía que ser un power trio), empezamos a componer a finales de 2021. En 2022 grabamos 5 temas. La idea era sacar un EP, pero viendo el resultado, nos decidimos a ir a por el LP. Gracias a esos 5 temas, pudimos estrenarnos en directo nada más y nada menos que acompañando a The Casanovas en su gira española y hacer algún concierto más en 2022 y 2023 en Salas y festivales. En abril de 2023 grabamos los 4 temas que junto con los otros 5 forman GimmeSome…¡Nuestro disco debut!

-Suena muy muy bien "GimmeSome"....¿satisfechos?

-Estamos muy muy contentos con el resultado, porque creemos que realmente recoge la esencia de la banda… Como nos dicen, es una puta patada en la boca… Temas directos, melodías pegadizas y muchos referentes que vienen a tu cabeza a medida que vas escuchando los temas… Creemos también que las manos de Marc Boria del EstudiLaBedoble son culpables de este buen resultado. Fue un gran acierto apostar por grabar allí, tanto por el resultado como por lo a gusto que hemos estado durante la grabación y mezcla en la que hemos participado activamente. Con Marc nos hemos entendido a las mil maravillas. ¡Y la guinda a este LP la pusieron las manos de David “Cuni” Cunillera que ha colaborado en dos temas con unos Hammond que estremecen!

Referente a GimmeSome… siempre decimos, dale 30 segundos… escucha cualquier tema 30 segundos y no tenemos ninguna duda que te quedaras a escuchar el tema entero…

-Me gusta la mezcla de Rock clásico, sureño, Hard Rock...¿son vuestros estilos favoritos?

¡¡¡Si claro!!! Los cuatro hemos mamado la música de los 70 y 80 principalmente… Zeppelin, Purple, Aerosmith, Whitesnake, AC/DC, Kiss,TheCult o Guns’n Roses serian máximos referentes nuestros… Pero también el rock más sureño, The Black Crowes, AllmanBrothers, Lynyrd Skynyrd, etc… Como comentaba antes, creo que todas esas bandas están presentes en nuestros temas y las identificas fácilmente…

-Quizás es impresión mía, pero a ratos me recordáis a Clutch.

-¿¿¿Pues sabes que nos lo dice mucha gente??? Jajajajajaja!!! ¡Es algo que nos llama mucho la atención! ¡Y el público, siempre tiene la razón!

-¿Qué bandas internacionales jóvenes os gustan más?

-¿Pues sin entrar en el término “joven” entiendo que quieres decir que no sean dinosaurios como los referentes que te he nombrado antes? Jajajajaja… Te puedo nombrar bandas “actuales” que nos apasionan y también son referentes para nosotros… Rival Sons, Electric Mary, DirtyHoney, Hellacopters, o los mismos The Casanovas que teloneamos… Escuchad "GimmeSome… "estoy seguro de que también las encontrareis por ahí…

-¿Qué planes tenéis ahora mismo?

Actualmente estamos inmersos al 100% en promoción del disco y preparando los conciertos de presentación en 2024… Iremos anunciando poco a poco las fechas, hoy en día hay que generar noticias a diario para redes sociales y medios, y hemos decidido hacerlo así, ir desgranando poco a poco las noticias… ¿¿¿Por cierto, habéis entrado en nuestras redes??? ¿¿¿Nos seguís??? ¡¡¡¡Hacedlo!!!!

- Pienso que el nombre del grupo es ideal para vuestra música, ¿de dónde salió ?

Pues salió de una lluvia de ideas… empezamos a anotar nombres en una lista… de todo, lo primero que nos pasara por la cabeza… fuimos haciendo criba y salió elegido Midnite Motel! La verdad es que fue de los primeros que anotamos en la lista y como bien dices, creemos que encaja muy bien con el estilo de la banda! Al final, el Rock’n Roll es carretera y que hay más de carretera que un Motel de medianoche?

-Tenéis pensado grabar más clips?

Tenemos muchos planes de futuro… Creemos que hay temas de "GimmeSome…" que merecen videoclip, pero también tenemos idea de hacer una tirada limitada del disco en vinilo y con alguna sorpresa… tenemos temas nuevos que también tenemos ya muchas ganas de grabar porque si "GimmeSome… os ha gustado… lo que viene os va a volar la puta cabeza.