ERC elegirá la nueva dirección en Barcelona en un congreso en abril tras la crisis interna

La Federación de Barcelona de ERC ha tomado la decisión de elegir a una nueva dirección en un congreso el 17 de abril tras la dimisión de 8 de sus 13 cargos el pasado viernes, han confirmado fuentes del partido a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico', la decisión se ha acordado en una reunión de la gestora que lidera provisionalmente desde este martes la federación, un órgano directivo que los dimisionarios han criticado, pues ese mismo martes alertaron que la decisión de la actual federación y la Ejecutiva Nacional para que la actual permanente siga provisionalmente en forma de gestora hasta celebrar un nuevo congreso supone, para ellos, vulnerar los estatutos.

Según ERC, se ha escogida la dirección en forma de gestora en "consenso" entre la actual dirección de la federación y la Ejecutiva Nacional, donde la federación sigue presidida por Creu Camacho y conformada por los 5 miembros de la actual permanente que no han dimitido, con las presidencias de los casales de distrito y la representación del Jovent Republicà.

El pasado viernes dimitieron el secretario general de la federación, Miquel Colomé; las vicesecretarias Agnès Russinyol y Sheila Vidal; el vicesecretario Max Zañartu; los secretarios Nil Font, Quim Bosch y Esther Martín, y la presidenta de la Asamblea de Barcelona, Rosa Suriñach.

Este lunes, el vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha acusado a algunos miembros de la dirección de la Federación de Barcelona del partido de ir "contra la dirección nacional".