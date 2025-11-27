Ester Bonal, nueva presidenta de la Acadèmia de la Música Catalana

La Acadèmia Catalana de la Música ha elegido este miércoles a la música, pedagoga y directora coral Ester Bonal como su nueva presidenta en una asamblea extraordinaria. Bonal asume el cargo en sustitución del músico y escritor Gerard Quintana, en un relevo que marca el inicio de una nueva etapa para la institución.

La votación, celebrada en formato híbrido (presencial y telemático), no solo ha designado a la nueva presidenta, sino que también ha renovado por completo la Junta Directiva y el Consell Acadèmic. Estos equipos, ratificados para los próximos cuatro años, serán los encargados de dirigir el rumbo de la Acadèmia.

Ester Bonal, impulsora del centro de música y escena Xamfrà y galardonada con el Premi Nacional de Cultura en 2020, ha destacado tras su elección el papel fundamental de la música. En declaraciones recogidas en un comunicado, afirmó que "la música importa porque construye como sociedad, educa y sostiene un ecosistema creativo y profesional vital para el país". Asimismo, definió la Acadèmia como "un compromiso compartido".

La nueva Junta Directiva que acompañará a Bonal estará compuesta por Guillem Arnedo y Eva Faustino como vicepresidentes, completando el equipo nombres como Marc Ayza Deu, Anna Cerdà, Carles Farràs, María Hinojosa, Fátima Mellado, Vignesh Melwani, Victoria Morales y Genís Roca.

El mandato 2025-2029 se centrará en tres pilares estratégicos: la promoción de la igualdad y la diversidad en el sector musical, la búsqueda de la sostenibilidad económica de la entidad y el crecimiento de la base social de la Acadèmia. El objetivo último es aumentar la representatividad de la institución y generar valor para el desarrollo del tejido musical catalán.

Esta transición se produce tras un periodo de cuatro años en el que la Acadèmia consolidó iniciativas como los Premis Alícia, que reconocen anualmente proyectos musicales, y el espacio de debate Fòrum.