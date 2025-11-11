Esta pastelería de Barcelona tiene el mejor cruasán de España

La pastelería Mervier Canal de Barcelona hace el mejor cruasán de España. Esta es la distinción que el concurso ‘Mejor Croissant Arsenano de Mantequilla’ le otorgó el pasado mes de octubre al obrador que, además, se ha proclamado hasta en cuatro ocasiones campeón del certamen (2016, 2019, 2022 y 2025).

Para ello, Mervier Canal fue el mejor en diferentes criterios, respecto al resto de sus competidores: alveolado, color, hojaldrado, formato o acabado. También, en cuanto a sabor: la categoría más importante de la competición.

¿Dónde se compra?

Los más curiosos pueden consumir esta pieza de bollería, en los dos establecimientos que regenta Mervier Canal. Ambos se sitúan en el barrio de Sant Gervasi: uno en la calle Calvet 15; otro en Muntaner 566. El ‘croissant’, por otro lado, tiene un precio de 2,20 euros para el público.

La pastelería tetracampeona, fundada en 1970, abrió sus puertas bajo la rúbrica de ‘Canal’. Más adelante, se añadieron los nombres de ‘Mercè’ y ‘Xavier’, —nombres de los propietarios— al rótulo del local, derivando en la marca comercial actual. Entre otros de sus logros, Mervier Canal también alcanzó el primer puesto el año pasado en el concurso del mejor panettone de España.

Sobre el mejor cruasán del Estado, varias pastelerías de Cataluña consiguieron este logro: en 2024, la pastelería Brunells de Barcelona; en 2023, Prat Can Carriel, de Roda de Ter; y en 2022, la pastelería Canal: la ganadora de la última edición del certamen ‘Mejor Croissant Arsenano de Mantequilla’. Un concurso que se celebra desde el año 2007.