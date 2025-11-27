Un estadounidense aprende catalán y explica qué lo hace “tan especial”

Griffin Basset es un creador de contenido estadounidense, muy popular por sus videos sobre las culturas y los idiomas de distintos países del mundo. Sube vídeos principalmente en YouTube y TikTok, donde acumula ya más de 245.000 seguidores y ocho millones de 'me gusta'.

Entre los idiomas que ha aprendido Griffin, más conocido como wordsatwork en TikTok, está el catalán. En un vídeo que suma más de medio millón de reproducciones, el influencer asegura que el idioma de Cataluña "podría ser la lengua románica más interesante", y analiza "qué lo hace tan especial".

Durante el clip, Griffin detalla los distintos dialectos del catalán, y explica también sus orígenes. Sin embargo, lo que más sorprende al americano es "la gramática". Concretamente, los 'pronoms febles', que son pronombres personales átonos (sin acento propio) que se colocan pegados al verbo para sustituir complementos directos, indirectos, o preposicionales.

Al principio del vídeo, aparece negando que el catalán "sea básicamente castellano", y afirma, en un buen catalán, que si piensas eso: "No sabes suficiente catalán". Para terminar, Griffin pone ejemplos sobre los pronombres y asegura que "sigue aprendiendo catalán".