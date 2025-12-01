“Estar soltero en Barcelona debería considerarse deporte extremo”: la reflexión viral de una influencer

La influencer Carmen Pereira (@carmenpereiraph) se volvió viral en redes sociales a través de un vídeo en el que reflexiona sobre el hecho de estar soltero en Barcelona. Según la creadora de contenido, "debería considerarse un deporte extremo".

Con un tono divertido, Pereira describe la dificultad para conectar con alguien en la capital catalana: "El mercado está tan mal que la gente no quiere ni siquiera tener una primera cita", comenta entre risas y resignación. "Encontrar a alguien que te responda ya es un milagro", añade.

Durante el video, Carmen habla de cómo las dinámicas actuales de las citas se han vuelto cada vez más frías. "Es un milagro que alguien te responda un mensaje, que no te ghostee o que no te dé señales intermitentes", afirma. Además, la influencer reflexiona sobre cómo la mayoría busca la pareja perfecta, pero pocos están dispuestos a comprometerse: "Todos queremos mensajes bonitos y citas ideales, pero nadie quiere una relación", añade.

Con nueve años viviendo en Barcelona, cuatro de ellos en pareja y el resto soltera, Carmen explica que es cada vez más común encontrar personas que prefieren relaciones sin compromiso: "Podemos ser amigos con derechos, salir, ir a cenar, al parque… todo, sin ser pareja. Todos queremos de todo sin ofrecer compromiso".

El video ha generado miles de reacciones y comentarios de usuarios que se sienten identificados con la situación. Muchos destacan que lo que Carmen describe no ocurre solo en Barcelona, sino que refleja un fenómeno global: "Quien tenga pareja, que no la suelte", concluye Carmen con humor, enviando un mensaje claro a quienes aún creen en el amor tradicional.