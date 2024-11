Este es el plato tradicional catalán del que se tiene envidia en el resto de España

La comida catalana es algo fundamental y muy característico dentro de la gastronomía española. Según una publicación que hizo Taste Atlas en su cuenta de Instagram, España se sitúa en el noveno puesto como mejor país para visitarlo por su comida. El jamón, el cocido, la paella, la tortilla de patata, el gazpacho... hay un sin fin de exquisitos platos para todos los paladares. Cada comunidad tiene una gran cantidad de platos muy reconocidos y que son producto de la cultura y la tradición de cada una de las regiones.

Un claro ejemplo de ello es Cataluña, que destaca por ofrecer una amplia variedad de productos basados en la dieta mediterráneaque combinan el mar y la montaña. Las verduras y las frutas también están presentes en los platos, y consiguen crear un gran atractivo local que convierte esta gastronomía en algo irresistible para todo el público, tanto para los catalanes como para el resto de los españoles, así como todos los turistas internacionales.

Esa combinación de diferentes tipos de comidas también incluyen los pescados frescos, los mariscos y las carnes que, una vez combinados con diferentes complementos y acompañados con las guarniciones, se convierten en recetas fundamentales a nivel generacional. Sus productos más conocidos son la crema catalana, la butifarra amb mongetes o los calçots, pero la gastronomía catalana va más allá.

Uno de sus platos estrella, tiene como ingrediente principal las judías, un producto que se cocina de múltiples formas a lo largo y ancho de España. A pesar de que el plato más conocido de esta legumbre son las fabes asturianas, la versión catalana no se le queda atrás y para aquéllos que lo han probado, no dudan en repetir cuando visitan sus tierras: una manera única de prepararlo que no han logrado imitar fuera de Cataluña.

Este es el plato catalán con origen medieval

Otra receta, que es muy fácil de hacer y que también entra dentro del colectivo de los mejores platos tradicionales de la gastronomía catalana son las habas a la catalana. Más conocido como faves a la catalana, estas legumbres se siembran en la estación de invierno para que se recojan en primavera; ese es el momento en el que más frescas están.

El protagonismo no solo recae en las habas, hay otro ingrediente que cobra mucha importancia y que le da un sabor natural y jugoso. Éste es la butifarra, un embutido de las tierras de Cataluña que destaca por su frescura. Es elaborada con carne magra de cerdo y suele estar condimentada con una mezcla suave de especias; este alimento es perfecto para todo tipo de platos.

Además, el origen de estas legumbres se remonta a épocas medievales. Antiguamente, los restaurantes pesaban más que la tradición y sus objetivos eran perfeccionar y modificar las recetas históricas. Por eso, se trataba de darles un nombre propio a sus creaciones y apodarles con el seudónimo de 'a la catalana'.

Ingredientes de las habas a la catalana

Para cocinar este alimento, ya sea en un restaurante o desde casa, se necesitan una serie de ingredientes frescos, tiernos y sabrosos que sumergirán tu paladar en una excelente experiencia gastronómica. A continuación, se presentará una lista con todos los elementos que son fundamentales para cocinar habas a la catalana:

Habas frescas : 500 g.

: 500 g. 1 Cebolla .

. 2 Ajos tiernos .

. Butifarra negra : 300 g.

: 300 g. Panceta : 150 g.

: 150 g. Butifarra blanca (opcional): 150 g.

Laurel una hoja .

. Tomillo fresco o mejorana fresca . Solo unas ramitas.

. Solo unas ramitas. Hierbabuena : 12 hojas aproximadamente.

: 12 hojas aproximadamente. Caldo de carne para cubrir : 400 ml.

: 400 ml. Anís dulce o vino blanco : 50 ml.

: 50 ml. Aceite de oliva virgen extra: tres cucharadas.

¿Cómo se cocina?

El tiempo total para cocinar esta comida es de casi una hora, por lo que la elaboración no debería conllevar a más de un cuarto de hora, ya que la cocción es un proceso de unos cuarenta y cinco minutos. El primer paso para prepararlas es picar la panceta y la butifarra en trozos pequeñosy freírlas con una pizca de aceite de oliva. Una vez listo, se retirará el resultado para que no se deshaga y se guardará para no volver a usarlo hasta el final.

En la misma sartén y con el mismo aceite, se procederá a pochar la cebolla y los ajos, ambos muy picados. Ahora tocaría añadir el anís y el vino blanco para que se vaya evaporando. Acto seguido, se complementará con la receta principal; las habas. Se dejarán rehogar durante un minuto y se implementará el laurel, la mejorana y la cantidad suficiente de caldo para que todo sea totalmente cubierto.

Una vez se hayan cocido, que se podrá saber cuando las habas tengan un aspecto tierno y arrugado, se volverá a lo que se cocinó al principio, las butifarra con la panceta. Junto con las hojas de hierbabuena, se juntará todo y se pasará a una cazuela de barro para que vaya directamente a la mesa y pueda ser consumido por los comensales.