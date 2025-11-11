Este es el único restaurante 24 horas en Barcelona

La capital catalana ofrece una gran variedad de oferta gastronómica: desde productos locales catalanes hasta comida asiática, pasando por cartas italianas, hamburgueserías y todo tipo de platos internacionales. Sin embargo, solo hay un local en Barcelona con la cocina abierta durante las 24 horas: Simultáneo.

Así como informa BCN Secreta, este restaurante mantiene sus puertas abiertas durante todo el día y toda la noche, por lo que puedes disfrutar de su carta tanto a primera hora de la mañana como en plena madrugada. Se encuentra en Plaza España (número 6), y forma parte del hotel Catalonia Barcelona.

Los restaurantes de Barcelona mejor valorados

Si tienes pensado ir a Barcelona o probar algo único de la provincia, ofrecemos una lista de los 5 restaurantes mejor valorados (con más de 500 reseñas) en The Fork, con información sobre el precio, la carta, y su ubicación:

The Alchemix - Gastro Cocktail Bar (10 y 817 opiniones): este restaurante tiene un pleno de valoraciones perfectas. Su comida es de fusión, y el precio medio de 100 euros. Está ubicado en la calle València del centro de Barcelona.

También proponemos otros cinco lugares únicos para comer fuera de la ciudad de Barcelona, pero en la provincia del Barcelonés: