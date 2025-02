El Festival de Jazz de Terrassa contará con 60 conciertos y premiará a John DuBuclet

Llega a la provincia de Barcelona el 44º Festival de Jazz de Terrassa. Este evento, que se suele celebrar durante el solsticio de primavera, este año cubrirá del 7 al 28 de marzo.

Los amantes del jazz no pasarán por alto en la programación de Tarrasa que entre las actividades contarán con The Darrell Green Quartet, Ekep Nkwelle, Mozes Rosenberg, Max Ionata, Albie Donnelly, como se ha informado recientemente en un comunicado oficial. Entre los estrenos que tendrá el festival figuran 'De Isoca a Gato. Un homenaje a Gato Barbieri' de Horacio Fumero, y la propuesta liderada por el contrabajista Xavi Castillo 'A musical portrait of Joan Miró'.

Compromiso con el jazz catalán

Además, la ciudad se enorgullece de abrir y cerrar el 44º Festival de Jazz con músicos de jazz catalanes. La tarrasense Júlia Plans se encargará de la apertura el 7 de marzo, y el grupo Big Band Jazz Maresme "Ella&Louis", de la mano de Susana Sheiman y Ricard Gil, serán los encargados de poner el broche a estas semanas llenas de música rememorando a los míticos Ella Fitzgerald y Louis Amstrong.

Entre su programación, el Festival de Jazz contará con 60 conciertos entre los que figuran nombres tan reconocidos en el mundillo como Sullivan Fortner, Camille Thurman, Mozes Rosenberg, Horacio Fumero y Jorge Pardo y el trombonista John DuBuclet recibirá el Premi Jazzterrasman 2025 en reconocimiento a su trayectoria. Un evento que ya debería estar agendado en más de una agenda.