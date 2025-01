La Filmoteca recupera a Fatty Arbuckle, el primer actor cancelado de la historia

Para muchos está considerado como uno de los grandes cómicos de todos los tiempos. Fue una gran estrella del cine mudo, pero su nombre acabó convirtiéndose en sinónimo del lado oscuro de la Meca del Cine. La Filmoteca de la Generalitat dedicará este próximo mes de febrero dos sesiones con las que se recupera la obra de Roscoe "Fatty" Arbuckle y que permitirá conocer una parte de su carrera, como sus colaboraciones con Buster Keaton. Arbuckle fue el primer intérprete que pasó del corto al largometraje, pero también le cabe el triste honor de ser el primero en ser cancelado al protagonizar un episodio todavía sin aclarar.

Fatty fue un gran cómico, alguien con una gran expresividad, un precedente de lo que después harían en la pantalla nombres como John Belushi, John Candy o Chris Farley, quienes sopesaron la idea de convertir la vida de Arbuckle en una película. Al actor le cabe también el honor de ser el único de su tiempo que trabajo como secundario de los tres grandes maestros del género cómico, es decir, Charlie Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd.

Comenzó con un salario sencillo, en 1913, de tres dólares por día de rodaje. En 1921 se le pagaron la desorbitada cantidad de 5.000 dólares por película. Un año antes había firmado un contrato con Paramount Pictures que le proporcionaba un millón de dólares por temporada, convirtiéndose en una de las estrellas mejor pagadas de todos los tiempos. El contrato estimaba 1.000 dólares por día de rodaje y el 20 por ciento de las ganancias.

El 5 de septiembre de 1921, día del Trabajo, Arbubkle se tomó un respiro, por lo que pensó que lo mejor era alejarse unos días lejos del ruido de Hollywood para celebrar una sonada fiesta con dos amigos en un hotel de San Francisco, lejos de la vista de la Prensa. Así que se instalaron en el piso doce del Westin St. Francis en tres habitaciones conectadas entre ellas. Lo que en un primer momento iba a ser una simple fiesta privada tuvo alcohol, una orquesta y varias chicas como invitadas. Una de ellas se llamaba Virginia Rappe, una aspirante a modelo y actriz. Rappe se incorporó a esa celebración sin fin como una más, pero pasó a ser la protagonista de lo que fue una tragedia. Sus gritos empezaron a escucharse a altas horas de la madrugada. Ella estaba en la habitación 1219 con Fatty. Tenía la ropa desgarrada y aseguraba que le había hecho daño. Examinada por el médico del hotel, este dijo que aquello no era nada más que el fruto de una juerga con alcohol. Pero el dolor no desaparecía, por lo que dos días más tarde fue llevada a un hospital donde acabó falleciendo. La causa de la muerte fue una peritonitis por la perforación de la vejiga. El 10 de septiembre de 1921, 24 horas después del deceso de Rappe, Fatty era arrestado acusado de homicidio.

Una amiga de Virginia, Bambina Maude Delmont, había asistido también a la fiesta y vio en todo el drama la posibilidad de sacar algún beneficio. Delmont no dudó en declarar que Fatty había violado a Virginia Rappe en esos días de juerga desenfrenada, lo que había provocado precisamente el desgarro de la vejiga. Se llegó a decir que el cómico había empleado para ello desde hielo a una botella de refresco o de champán. Todo variaba en función de cómo tenía de inspirado el día la acusadora.

Pese a que en Hollywood se creía que Arbuckle era incapaz de cometer un acto de estas características, los grandes estudios decidieron darle la espalda y cancelarlo. Chaplin y Keaton sí lo apoyaron, pero no sirvió de nada. Pero el fiscal del distrito de San Francisco no pensaba lo mismo y consideró desde un primer momento al cómico como una suerte de enemigo público número uno, apoyado especialmente en cuanto declaraba Delmont, por lo que acarició la idea de buscar que fuera condenado a la pena de muerte. Pese a su insistencia, el juez no compartió ese punto de vista y declaró que no existía evidencia alguna de violación. Virginia Rappe sufría infecciones crónicas del tracto urinario. Fatty fue puesto en libertad, pero ya nada volvió a ser como antes. Sin trabajo y arruinado tras los gastos de su defensa, solamente tuvo el apoyo económico de su fiel Buster Keaton. Murió poco después en la ruina y tratando de salir del olvido gracias a un nuevo contrato con un estudio. Tenía 46 años.