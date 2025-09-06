La Generalitat investiga el caso de la paciente que se suicidó en el Hospital de Terrassa

El Departamento de Salud está investigando el caso de la paciente con un trastorno psiquiátrico que se quitó la vida en un 'box' de las urgencias del Hospital de Terrassa (Barcelona), en el que llevaba 48 horas esperando para ser ingresada.

En un comunicado, el Consorcio Sanitario de Terrassa (CST), que gestiona el hospital, ha lamentado la muerte de la paciente, que falleció el pasado viernes 22 de agosto, si bien el caso salió a la luz pública el pasado jueves.

El CST ha informado de que el Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente del mismo hospital está analizando los hechos y que el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña ha iniciado también una investigación sobre el mismo caso.

El Consorcio defiende que "la paciente ingresó en el Servicio de Urgencias el día 20 de agosto y se aplicaron los procedimientos clínicos definidos según la patología que presentaba".

Así, durante las 48 horas en las que la paciente estuvo en el Servicio de Urgencias, fue atendida por el equipo del área de Medicina y el equipo de Psiquiatría "de manera coordinada" y con "profesionalidad".

Los sanitarios, según el comunicado, llevaron a cabo "la valoración de la paciente y el seguimiento clínico según las actuaciones establecidas en estos casos".

Sin embargo, el comité de empresa del Hospital de Terrassa denuncia que las esperas en las urgencias para poder ingresar son demasiado largas.