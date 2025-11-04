El Girona FC se va de Montilivi: estas son las tres opciones para la mudanza

El Girona FC se muda. El adiós a Montilivi, el estadio actual del equipo catalán, está cada vez más cerca y con él, podría llegar también la despedida a la ciudad catalana. De hecho, muchos equipos del futbol base del conjunto gerundense ya juega fuera de Girona, en Riudarenes i Vidreres.

Montilivi se inauguró en 1970, y tiene una capacidad para 14.624 espectadores. Sin embargo, desde el Consell de Girona advierten de las dificultades de movilidad que causan los partidos importantes del equipo. Por eso, el Girona FC plantea ahora mismo tres opciones para la mudanza.

Por un lado, la opción más probable es salir del núcleo de la ciudad y ubicar el campo en un terreno en un municipio de alrededor. Otra de las opciones es cerca de la ciudad deportiva del club, ubicada en Vilablareix. Por último, el Ayuntamiento quiere que el Girona FC se quede en la ciudad.

El club realizará una inversión de hasta 100 millones de euros para la construcción del campo, que incluirá una nueva zona comercial, de ocio y hostelería. A pesar de las opciones abiertas y de la voluntad del cambio, el club no se marca ningún plazo para la mudanza de estadio.