La huelga estudiantil por Palestina provoca la suspensión de clases en varias universidades catalanas

La presencia de piquetes, que han dormido en las aulas, han bloqueado los accesos

Las clases en dos facultades de la Universitat de Barcelona (UB) y una de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) se han suspendido este viernes por la presencia de piquetes que han bloqueado accesos, con motivo de la huelga estudiantil por Palestina.

En la UB, fuentes de la universidad explican que se han suspendido clases en las facultades de Geografía e Historia y en Filosofía (campus Raval) y en Matemáticas e Informática y Filología (campus plaza Universitat).

En estos dos casos, grupos de estudiantes han pasado la noche y están bloqueando el acceso al personal docente e investigador (PDI) y a los trabajadores; y señalan que en el resto de facultades de la UB se está haciendo clase con normalidad.

En la UPC, se ha visto afectada la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).

Por lo que respecta a la UAB, fuentes de la universidad afirman que algunos grupos de estudiantes han dormido en la facultad de Letras; que hay piquetes informativos en la estación de la UAB pero no están bloqueando accesos y que las clases no se han suspendido; y señalan que "hay muy poca asistencia" a clases este viernes.

