Estas son las expresiones que delatan a todo un catalán de pura cepa

Cuando se habla de España, también se está hablando de una identidad cultural de lo más característica. Está repleta de cualidades, pero uno de los aspectos más característicos es el de la esencia de un territorio y su manera de hablar. Nuestro país está compuesto por cinco lenguas, una que es la oficial del Estado y otras cuatro que son las cooficiales y que están divididas en diversas Comunidades Autónomas.

Por ejemplo, en el caso de Cataluña. el catalán está compuesto por todo un repertorio de frases hechas, expresiones, palabras y giros que están de lo más presentes entre quienes hablan esta lengua. De hecho, yaunque no lo sepan (el catalán), existen casos en los que se habla el castellano y se emplean algunas de ellas de una manera muy natural, algo de lo que en bastantes ocasiones no son conscientes ni ellos mismos.

Un repertorio de frases, palabras y expresiones muy curiosas

Gran parte de la sociedad reconoce a los catalanes como un grupo de gente que mantiene un humor muy particular y que emplean la ironía en su lenguaje. Además, también suelen acortar las palabras, matizarlas con una modificación fonética muy curiosa y recurrir a expresiones que en el exterior de la comunidad a veces suenan extrañas y, por supuesto, incomprensibles.

En cualquier conversación entre los ciudadanos de Cataluña se pueden apreciar frases de ese tipo. Lo cierto es que pueden hacer alusión a la vida cotidiana, a la comida, los amigos o algún insulto, pero también pueden abarcar un sin fin de aspectos y de todas las clases. Por lo tanto, en caso de emplearlas, serás reconocido como 'un catalán de pura cepa'. Curiosamente, casi todas estas expresiones no aparecen en ningún diccionario ni en las libros gramaticales.

En caso de escuchar alguna, se sabrá que el que la dice es catalán

No obstante, sí que suelen ser reconocidas como patrimonio oral entre la sociedad. Son, básicamente, la herencia de generaciones que han ido transmitiendo una forma muy particular de reflexionar sobre lo que es el mundo. Unas pueden ser más antiguas y otras más modernas pero, reiterando la idea ya mencionada, mantienen algo en común: cuando se escuchan, se sabrán que el que las está diciendo es catalán.

En este sentido, a continuación se va a presentar un listado con las diez frases más representativas de Cataluña que delatan a un catalán de pura cepa. Son frases en su mayoría, pero también se incluirán palabras, términos y muletillas:

Expresiones que delatan a los catalanes de pura cepa