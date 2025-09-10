Illa reivindica el "autogobierno" y habla de "nación catalana" en su discurso institucional de la Diada

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado hoy en su discurso institucional con motivo de la Diada el «autogobierno» de Cataluña y ha hablado expresamente de la «nación catalana». Desde el Palau de la Generalitat, Illa ha presentado su primera intervención con motivo del 11 de septiembre como jefe del Ejecutivo autonómico, con un mensaje centrado en la convivencia, la cohesión social y la estabilidad institucional.

El president ha llamado a «fortalecerse como país y como sociedad» y ha defendido que la prioridad de su Govern debe ser situar en el centro de la política «lo realmente importante». Ha subrayado que Cataluña vive «un momento en el que el mundo está entrando en una nueva etapa» y que, en ese contexto, la comunidad debe «centrarse en crear prosperidad, reducir desigualdades y garantizar seguridad». Según ha afirmado, «la nación catalana se construye con mimbres de futuro y con el consenso renovado de toda la ciudadanía».

Autogobierno

Illa ha señalado la necesidad de reforzar las instituciones catalanas y «fortalecer nuestras instituciones y nuestro autogobierno», desplegando «plenamente las competencias que nos pertocan». Ha subrayado además que Cataluña quiere contribuir a «la prosperidad compartida con el resto de España y a garantizar la autonomía estratégica de Europa».

También ha resaltado el papel de la lengua en este proceso, celebrando el despliegue del Pacte Nacional per la Llengua. Ha recordado que este año 40.000 personas han iniciado cursos de catalán y ha definido la lengua propia como «inclusiva, propia y transversal del país».

Asimismo, ha reivindicado los servicios públicos. Ha destacado la importancia de la sanidad, la educación, la atención a las personas mayores, la seguridad en pueblos y ciudades, y el acceso a la vivienda como «un derecho real y protegido, no un negocio sin límites».

Illa ha reivindicado la pluralidad como una de las principales fortalezas de Cataluña y ha asegurado que la convivencia es «el bien más preciado que tenemos». «La defenderé hasta el final», ha afirmado. El president ha insistido en que el proyecto debe incluir a todos: «Cataluña nunca se ha dejado arrastrar por la intolerancia y tampoco permitiremos que lo haga ahora».