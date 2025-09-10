Sílvia Orriols: "La identidad catalana no se borrará con golpes de porra ni con pateras"

Con una provocadora declaración política, la diputada de Aliança Catalana (AC) y alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, dio su personal pistoletazo de salida a la Diada. Durante la ofrenda floral que realizó su partido en el Fossar de les Moreres, Orriols vinculó la defensa de la identidad catalana con una crítica a las fuerzas de seguridad y a la llegada de migrantes, asegurando que no se borrará "ni con golpes de porras ni con pateras".

El acto, que congregó a unas 250 personas y contó con vigilancia policial para evitar episodios de tensión, sirvió como base para que AC desplegara su simbología y reafirmara su posicionamiento como la opción soberanista más radical. El eslógan "Catalunya catalana" y las proclamas a favor de Orriols como presidenta dominaron el ambiente.

En sus declaraciones a los medios congregados, la líder de AC no solo reivindicó su espacio en la manifestación de mañana sino que lanzó un órdago al resto del independentismo, presentándose como la "única fuerza independentista" del Parlament y apelando a un electorado catalán que, según ella, terminará por darles su apoyo.