Un incendio afecta a este prestigioso restaurante en Girona

El restaurante Mas Marroch de los Hermanos Roca, situado en Vilablareix (Girona), ha sufrido este martes un incendio que ya está estabilizado. Concretamente, la cúpula de madera del local, vinculado al Celler de Can Roca, ha sido la zona calcinada, después de que el fuego empezara a quemar alrededor de las 4:33 horas de la madrugada: momento en que los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso para actuar frente a las llamas.

El cuerpo de seguridad, que se ha desplazado con 10 dotaciones al establecimiento, se ha centrado en apagar el fuego y evitar la propagación del mismo. A partir de las siete de la mañana, el incendio ya se había estabilizado. Así lo han confirmado los Bombers mediante un comunicado en X, destacando que se han centrado “en la protección de la masía”, además de confirmar que el siniestro no ha dejado heridos.

Sin embargo, las causas del altercado todavía se desconocen y se encuentran bajo investigación: “Mas Marroch se quema… Mossos y Bombers han actuado con celeridad, eficacia y cuidado. ¡Gracias! Impotencia y alivio de no sufrir por ninguna desgracia humana. Solo tangibles inflamables. Nada que no se pueda mejorar. Fuego parado. El fuego y el humo como punto de partida de la creación”, ha publicado Josep Roca Fontané, camarero de vinos en El Celler de Can Roca.

El Mas Marroch es el espacio de la Bodega de Can Roca —premiado con tres estrellas Michelin— destinado a celebraciones, bodas, banquetes y acontecimientos sociales de carácter privado. Una masía gótica del siglo XV situada a las afueras de Girona rodeada de jardines y plantaciones. La cúpula afectada, de 26 metros de diámetro y 10 de altura, se encuentra ahora en una fase de revisión y enfriamiento, después de que los Bombers protegiesen la masía principal y evitaran que el fuego se propagara a otros complejos de la zona.

Actualmente, se trabaja en saber el alcance de los daños materiales y conocer cuándo podría reabrirse el local.