Cortada la R11 y la RG1 entre Llançà y Portbou (Girona) por incidencia en la catenaria

La R11 y la RG1 de Rodalies ha quedado cortada entre Llançà y Portbou (Girona) por una incidencia en la catenaria desde este martes a las 8.53 horas.

Fuentes de Renfe han informado a Europa Press que la línea circula hasta Llançà y que entre Llançà y Portbou (Girona) se está gestionando transporte alternativo por carretera con autobuses.

A raíz del incidente, Protecció Civil ha puesto en prelaerta el plan Ferrocat, han apuntado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.