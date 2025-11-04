Acceso

Cortada la R11 y la RG1 entre Llançà y Portbou (Girona) por incidencia en la catenaria

A raíz del incidente, Protecció Civil ha puesto en prelaerta el plan Ferrocat, han apuntado en un mensaje en 'X'

La R11 y la RG1 de Rodalies ha quedado cortada entre Llançà y Portbou (Girona) por una incidencia en la catenaria desde este martes a las 8.53 horas.

Fuentes de Renfe han informado a Europa Press que la línea circula hasta Llançà y que entre Llançà y Portbou (Girona) se está gestionando transporte alternativo por carretera con autobuses.

A raíz del incidente, Protecció Civil ha puesto en prelaerta el plan Ferrocat, han apuntado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

