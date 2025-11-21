Sucesos
Incendio en el restaurante Normal de Girona, el segundo en un mes en locales de los hermanos Roca
Los Bombers de la Generalitat han extinguido el fuego sin heridos
Los Bombers de la Generalitat han extinguido este jueves por la noche un incendio sin heridos en la cocina del restaurante Normal, ubicado en el Barri Vell de Girona, y se trata del segundo incendio que se produce en un mes en un establecimiento de los hermanos Roca, después de que el pasado 4 de noviembre se quemara la cúpula de madera del restaurante Mas Marroch en Vilablareix (Girona), donde tampoco se produjeron daños personales.
El aviso se ha producido a las 00.16 horas, y en total, los Bombers de la Generalitat han movilizado seis dotaciones y el fuego ha afectado principalmente a la campana extractora, la chimenea y algunos materiales, informan fuentes del cuerpo a Europa Press.
Uno de los hermanos, Josep Roca, ha publicado un mensaje en sus redes sociales, donde ha afirmado que no ha habido ningún daño personal: "Estamos todos bien. Gracias a los bomberos, a la policía local y los vecinos por su apoyo. Permaneceremos cerrados hasta que podamos reabrir lo antes posible".
