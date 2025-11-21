La línea 4 de metro, cortada entre Passeig de Gràcia y La Pau, estos días de diciembre

La L4 del metro de Barcelona estará cortada entre las estaciones de Passeig de Gràcia y La Pau del 6 al 8 de diciembre. Según ha informado este viernes Transport Metropolitans de Barcelona (TMB), la incidencia se explica por los trabajos de renovación de la señalización en las 13 estaciones que hay en este tramo.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona ha informado mediante comunicado que el corte del servicio se hace durante esos tres días, coincidiendo con el puente de la Inmaculada Concepción, porque supone una "mínima" afectación para los usuarios. Además, el corte se ampliará el próximo lunes 8 de diciembre hasta la estación de Verdaguer, entre las 05.00 y las 08.00 horas de la mañana.

Como consecuencia de este corte, el tramo afectado se ampliará dos estaciones más, Girona y Verdaguer, así que, durante estas 3 horas el tramo afectado será algo más amplio, La Pau-Verdaguer. En cuanto a la estación de Passeig de Gràcia, la red de transportes ha informado de que tendrá un andén operativo en dirección hacia Trinitat Nova, ya que en ese tramo de línea el metro circulará con normalidad.

El proyecto incluye "la puesta en servicio del nuevo enclave en Barceloneta" y "el nuevo aparato de vía en Urquinaona": "El proyecto será ejecutado por la Generalitat y costará 62 millones financiados con fondos europeos", ha puntualizado TMB.

Alternativas de transporte

Según Transport Metropolitans de Barcelona, "la propia red de metro es la mejor alternativa de transporte" para los días 6, 7 y 8 de diciembre. Ante las incidencias previstas, TMB recomienda la L2, con los enlaces a Passeig de Gràcia y La Pau y la línea 1, con la conexión a Urquinaona.

Además, se habilitará un servicio especial de hasta 21 autobuses con parada en cada una de las estaciones afectadas, que funcionará durante el horario de servicio de metro. La frecuencia será de 5 minutos aproximadamente en hora punta.

Otras alternativas de transportes son las líneas regulares de bus: TMB V31 (Fórum – Trinitat Vella, H16 (Pg Zona Franca – Fórum Campus Besòs) , H14 (Paral·lel - Sant Adrià), V15 (Barceloneta - Av. Tibidabo), T6 del Tramo y R2 de Cercanías.

Obras en la estación de Clot de la L1 y L2

Durante estos días, el Govern también ha señalado que se efectuarán obras de mejora de la accesibilidad en la estación de Clot de la L1 y L2, lo que provocará dejar fuera de servició el andén que va en dirección Badalona Pompeu Fabra. Con todo, esta actuación permitirá "construir el pasillo de acceso al ascensor que conectará el andén de la L1 con el andén de la L2 en la misma estación", ha afirmado TMB.