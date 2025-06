Las sorprendentes palabras de Cristina Pedroche sobre la independencia de Cataluña: "Deberíamos escucharles"

Uno de los temas que más perduran y que más conflictos generan en la sociedad es la independencia de Cataluña. Este asunto sigue y seguirá siendo noticia durante mucho años, y no solo se trata de una cuestión jurídica o administrativa. Esta ideología está llena de sentimientos de orgullo, de historia y de la cultura de un lugar concreto, pero también ha sido una de las razones por la que se han formado dos bandos diferentes en España, entre los que, evidentemente, se encuentran los que están a favor y aquellos que están en contra.

Este conflicto ha marcado un antes y un después en las agendas políticas, lo cual también ha hecho que las posiciones de los ciudadanos se endurezcan en cuanto a un movimiento que defiende el derecho a decidir de los catalanes. En un extremo están los que denuncian un trato injusto por parte de España y que reclaman la autonomía, tanto gubernamental como territorial; y al otro lado están aquellos que luchan por la integridad de una nación colectiva como principio constitucional inquebrantable.

Independencia Cataluña A. Cruz La Razón

Las redes y los famosos reavivan este debate

Las redes sociales también juegan el rol de un arma perfecta en la que se ven las opiniones de todo el mundo. Todas las plataformas, ya sean Instagram, X o TikTok, se han transformado en un campo de batalla infinito donde se han intensificado los discursos y las divulgaciones. Esto no solo ocurre con este tema político, sino que se abarcan contenidos de toda tipología en los que hayan grupos enfrentados, lo cual es un factor que también favorece a generar una audiencia mayor e, incluso, a que las partes se dividan todavía más.

Es cierto que las declaraciones cobran vital importancia cuando se tratan temas tan debatidos que pueden dar lugar enfrentamientos y conflictos, pero cuando esas palabras las pronuncia alguien famoso suelen abarcar un peso todavía mayor. El comentario de un deportista, de un cantante, de un actor... incluso el de un político también, puede reavivar la polémica porque son personas con influencia en la sociedad. Un solo comentario, una publicación en redes o alguna confesión en concreto puede legitimar un discurso o estigmatizarlo, lo cual dará lugar a críticas por parte de la competencia o a los aplausos de aquellos quienes estén de acuerdo.

Cristina Pedroche se moja sobre el tema de la independencia catalana

Son muchos los famosos que ya se han mojado sobre la independencia de Cataluña, y otra de las figuras más reconocidas ha sido la presentadora de televisión Cristina Pedroche. En varias ocasiones, ha sido criticada por sus vestidos en las Campanadas de fin de año, por las publicaciones que hace en redes y también por el estilo que mantiene a la hora de presentar. No obstante, también ha recibido muchos apoyos de varias figuras públicas, las cuales han defendido su libertad de vestirse como quiera y también ha elogiado la valentía con la que ha hecho frente a esos comentarios negativos.

Cristina Pedroche desmiente su crisis sentimental con Dabiz Muñoz en Sant Jordi Europa Press

En una entrevista para la revista Yo Dona, Pedroche fue preguntada sobre el tema de la independencia en Cataluña, y en su primera respuesta dejó claro que este tema no quedaría solucionado si no se hacía mediante el diálogo. Incluso explicó que el foco está tan centrado en esta comunidad que parece que al resto de los españoles les da igual todo lo demás.

"Digo yo que deberíamos escucharles"

"Estamos tan enfocados en Cataluña que lo demás es como si no existiera. No sé cómo se va a salir de esto, pero bien no va a ser", aseguró. La presentadora percibe a España como una comunidad colectiva en la que todo el mundo debe ser escuchado ya que, si no, las cosas no saldrían de la manera esperada. "Tenemos una comunidad que para mí es española, que quiere hablar, y digo yo que deberíamos escucharles. Pero no, se hace todo lo contrario", explica.

Esta contundencia con la que mostró sus pensamientos demostró que, para Pedroche, lo ideal sería que el Gobierno central y la Generalitat se sienten a hablar. Estas declaraciones sorprendieron tanto a sus seguidores como también a su adversarios, quienes también la tacharon en su momento por su forma de defender el feminismo.