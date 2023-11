El "tsunami" de Guardiola: de jugar con La Roja "por obligación" a los ataques a España

La Guardia Civil ha puesto el foco en Pep Guardiola al que acusa de estar vinculado a Tsunami Democràtic que está en manos de la Audiencia Nacional, que acusa a este movimiento de terrorismo. El ex entrenador del Barça y ahora del Manchester City, Pep Guardiola aparece en uno de los informes de la investigación. En el documento oficial, los investigadores destacan la vinculación del técnico con este movimiento y aseguran que “animó” a una rebelión contra el Estado.

La Guardia Civil argumenta que Guardiola podría estar relacionado con la plataforma surgida para liderar las protestas postsentencia, señalando que puso voz a un vídeo del movimiento divulgado en el 2019, sumándose a sus reivindicaciones y “alentando a la población catalana a rebelar contra el Estado”.

Un informe que no resulta nada sorprendente si tenemos en cuenta su cruzada contra España a lo largo de casi toda su carrera. El entrenador del Manchester City nunca negó a sus compañeros en la Selección española sus ideas independentistas y se radicalizó aún más cuando empezó a entrenar al Barça. Desde entonces no ha desaprovechado ninguna oportunidad para atacar a un Estado al que califica de "opresor y autoritario".

Jugar con España "por ley"

"Las leyes nos decían que teníamos que jugar con la Selección española. Me convocaban y tenía que asistir, pero no podía renegar de lo que uno siente, de lo que ama, y yo me siento muy ligado a mi país: Cataluña". Son palabras pronunciadas por Pep Guardiola en 2005 y añadió "si hubiera existido un estado catalán habría jugado con la selección catalana porque soy de Santpedor. Pero con la selección española fui encantado. Lo hice lo mejor posible", añadió. Y es que, aunque nunca ocultó su independentismo a sus compañeros de "La Roja", disputó un total de 47 partidos internacionales con España, participando en unos Juegos Olímpicos, un Mundial y una Eurocopa.

Guardiola ha manifestado en distintas ocasiones su posicionamiento a favor del derecho a decidir. Incluso, durante el 2017 cuando ya era entrenador del Manchester City el catalán dio un discurso a para apoyar el referéndum ilegal del 1-O. Con motivo de la celebración Guardiola leyó un manifiesto pidiendo “ayuda a la comunidad internacional “contra el Estado autoritario, refiriéndose a España. Además, en el también argumentaba que ese día era un acto “en defensa de los derechos hoy amenazados de Cataluña”.

Para Pep Guardiola, según sus declaraciones en el referéndum ilegal, “la única respuesta posible es votar”. Incluso, cogió una urna como símbolo del acto celebrado en Montjuic para mostrar su apoyo total a la consulta. Años antes del 1-O el técnico catalán también participó en la consulta ilegal auspiciada por Artur Más. Incluso, en distintas ocasiones se ha mostrado contrario a la respuesta de la justicia ante el separatismo. Durante mucho tiempo el técnico llevó un lazo amarillo en sus actos públicos y realizó declaraciones rechazando las penas de cárcel o inhabilitaciones de los políticos secesionistas.

Internacionalizar el conflicto

A partir de aquí las polémicas se han sucedido. Introdujo el catalán en el Bayern y el City como su seña de identidad , retiró la bandera de España de su perfil en la web del equipo inglés -donde cada técnico o jugador lleva junto a su foto la bandera de su país- o aprovechó el racismo como arma arrojadiza contra España.

Más recientemente, participó en la campaña a favor del catalán como lengua oficial de la Unión Europea: “Pido a Suecia que acepte el catalán, mi lengua, como idioma oficial de la UE”.

Tampoco dudó en usar el debate del racismo tras los ataques a Vinicius para lanzar un duro ataque a España.

"Nos creemos que nuestro país es mejor que el resto, que nuestro idioma es el mejor. Cuanto más viajes, más te das cuenta que todos somos iguales, aceptas la diversidad. Aún estamos muy lejos de eso. Espero que las cosas mejoren en España pero conociendo un poco el país no soy optimista".

Sin embargo, el técnico -reconvertido en la imagen internacional del catalán "oprimido" paseando su lazo amarillo por los banquillos ingleses- no tuvo ningún reparo en acogerse a la amnistía fiscal de Mariano Rajoy. El entrenador catalán había ocultado la existencia de esa cuenta en la Banca Privada de Andorra mientras dirigía el Barcelona y que en ella percibió el dinero que ganó como futbolista en el Al-Ahli de Qatar entre 2003 y 2005.