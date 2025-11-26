Inspección de Trabajo multa con un millón de euros a una subcontrata de las obras del Camp Nou

La Inspección de Trabajo de la Generalitat ha propuesto una multa de 1,09 millones de euros a Extreme Works, una de las empresas subcontratadas por Limak para realizar las obras del Spotify Camp Nou, tras detectar a 79 trabajadores extracomunitarios sin papeles, según ha avanzado este miércoles "El Periódico de Cataluña".

Esta sanción es el resultado de la denuncia que el sindicato CCOO interpuso en septiembre ante la presencia de trabajadores en situación irregular en las obras del campo azulgrana. El sindicato se ha manifestado en múltiples ocasiones para denunciar que empresas como Extrem Works están realizando despidos en las obras del Camp Nou, según se van cumpliendo el calendario de las obras.

En la concentración de la semana pasada, el responsable de la federación Hábitat del sindicato, Carlos del Barrio, aseguró que las salidas se producen "sin ningún tipo de garantía ni derecho". Esta multa se suma a los 1,87 millones de euros que Inspecció de Treball había impuesto a las subcontratas de Limak hasta principios de este mes por 218 fraudes laborales.