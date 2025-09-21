Investigan la muerte de dos hombres hallados muertos en un piso de Lleida

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de dos hombres encontrados sin vida, aunque sin índices de criminalidad, en un piso del barrio de la Bordeta de Lleida.

Los cadáveres se descubrieron sobre las 14 del sábado, cuando los Mossos recibieron el aviso y encontraron los cuerpos sin indicios de criminalidad evidentes, según informan fuentes del cuerpo a Europa Press.

La investigación se mantiene abierta para esclarecer las causas y motivo de las muertes.