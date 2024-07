Los Jesuítas de Cataluña identifican 145 víctimas y 44 abusadores

Los Jesuitas de Cataluña han presentado un informe en el que identifican 145 víctimas de abusos sexuales y 44 abusadores en sus escuelas e instituciones desde 1948 hasta hoy. La compañía, además, admite que hubo una "cultura del silencio" para encubrir los hechos.

Así lo han dicho en la presentación de un informe que encargó hace un año al despacho de abogados Roca i Junyent, que revela que seis de los casos aún no habrían prescrito y la compañía les denunciará en la fiscalía.

"Reconocemos que la situación falló y no protegimos a los menores, no escuchamos a las víctimas, los mecanismos no existían, y si existían, no actuaron", ha lamentado el delegado y portavoz de la institución en Cataluña, Pau Vidal SJ.

Los Jesuitas también han hecho público el nombre de 14 miembros de la compañía denunciados (muchos ya conocidos a través de los medios), entre los que destacan Lluis To, con 25 denuncias, y Francesc Peris, con 24 denuncias.

El listado sigue con Emilio Benedetti (14 denuncias), Francesc Roma (8), José Climent (8), Amado Ardid (6), Eudald García Cots (5), Pere Sala (3), Antonio Moré de Mora (2), Robert Pascual (2), José Boter (2), Antoni Roigé (1), José Soler (1), Albert Tarés (1).

Un grupo de víctimas se ha encontrado a las puertas de la sede para decir que no se les ha tenido en cuenta y creen que es un "numerito". Los Jesuitas han pedido "perdón" y aseguran que han querido acercarse a las víctimas y que asumen la "responsabilidad moral para repararlas".

Por centros, Vidal ha expresado que "es relevante y significativo" el dato que acumulan las escuelas de Sant Ignasi, en Sarrià, y de Casp, en el Eixample, pues 8 de cada 10 víctimas estudiaban en estos centros y 7 de cada 10 religiososque cometieron abusos estaban en estas escuelas.

El motivo, ha expresado el portavoz, no reside sólo en que sean las escuelas más grandes y más antiguas, por las que más religiosos han pasado, sino también por el "prestigio, la autoridad, el silencio y el tabú, que fueron parte de la cultura organizacional".

"El abuso de poder estaba, por desgracia, en el centro de la institución, que permitió abusos de conciencia", ha afirmado Vidal, que ha expresado que Casp acumula 58 denuncias contra 11 jesuitas y exjesuitas y un laico, 60 en el caso de San Ignasi de Sarrià, 10 contra jesuítas o exjesuítas y 4 laicos.