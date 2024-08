Un joven denuncia una agresión en una discoteca de Barcelona por llevar una camiseta de la selección española

“Esta noche he sido víctima de una agresión por llevar puesta la camiseta de la @SEFutbol. Ha ocurrido en una disco de BCN. El agresor me ha dicho que “le daba grima” y, al preguntarle el motivo, me ha gritado “que le daba grima por español” y me ha pegado un puñetazo en la cabeza. Afortunadamente, lo hemos localizado gracias al equipo de seguridad del local y tras llamar al 112, dos patrullas de Mossos lo han identificado. He ido al CUAP a hacer parte de lesiones y denuncia en Comisaría. Nos veremos en la Ciutat de la Justicia”, reza un tuit de un joven aficionado de la selección española.