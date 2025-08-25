Cambio brusco de tiempo: una vaguada traerá tormentas y hasta 10 grados menos

La última semana de agosto comienza con inestabilidad atmosférica, con lluvias y tormentas en norte, este y Baleares, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Este lunes se esperan chubascos localmente fuertes con granizo en zonas de la mitad oriental peninsular y en Baleares, mientras que las temperaturas seguirán siendo elevadas, con máximas superiores a 35°C en algunos puntos de los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Para el martes, la AEMET prevé que persistan las tormentas, aunque de forma más ocasional y dispersa, y se sumarán algunas precipitaciones en el área cantábrica. Las temperaturas subirán hasta los 36-38°C en amplias zonas de la mitad sur y nordeste peninsular. Las noches seguirán siendo cálidas, especialmente en el Mediterráneo y en la mitad sur, donde no se bajará de los 22°C en algunos puntos.

Lengua de aire frío

A partir del miércoles, la llegada a la Península una vaguada, es decir, una especie de lengua de aire frío en los niveles altos de la troposfera, aumentará la inestabilidad en el norte del país. Las lluvias serán persistentes en las comunidades cantábricas y se esperan tormentas fuertes en el nordeste, sobre todo en los Pirineo. También se registrará un descanso térmico importante, de hasta 5°C en el oeste, aunque en el este, sur y Baleares se superarán los 36°C.

Desplome de las temperaturas

El jueves continuará la inestabilidad y habrá lluvias y chubascos en la mitad norte, en puntos del este y Baleares. Las temperaturas caerán bruscamente, especialmente en el norte, donde el descenso podría ser de hasta 8 a 10°C respecto al miércoles.En buena parte de la Península quedarán las máximas por debajo de los 30°C.

Por el contrario, en el Guadalquivir se superarán los 32°C y además, el viento de poniente -que llegará cálido al sureste- hará que en el interior de la Comunidad Valenciana, en la Región de Murcia y en Andalucía oriental se superen los 36-38°C.

Qué tiempo va a hacer el fin de semana

De cara al viernes y el fin de semana, la situación tenderá a estabilizarse con un regreso del tiempo seco y soleado en la mayor parte del país. No obstante, las lluvias podrían mantenerse en el extremo norte de la Península. Las temperaturas volverán a repuntar, con valores de 36-38°C en el valle del Guadalquivir para despedir el mes.