Más de 100 litros de lluvia en comarcas de Barcelona hacen subir caudal de ríos y rieras

Las lluvias que han caído esta tarde en comarcas de Barcelona, con precipitaciones de unos cien litros por metro cuadrado en el Baix Llobregat y el Vallès Occidental, han elevado peligrosamente el caudal de ríos y rieras y han provocado pequeñas inundaciones, sin que de momento se tenga constancia de heridos, han informado a EFE los servicios de emergencias.

Cataluña, donde Protección Civil tiene activado en fase de alerta su plan INUNCAT, vive desde esta madrugada el paso de un frente de lluvias intensas e incluso violentas que, por la mañana, ha cruzado con fuerte viento la mitad norte de Cataluña, donde ha dejado registros inéditos, como los 26,1 litros por metro cuadrado en cinco minutos en La Quar (Barcelona).

Al mediodía y por la tarde, el frente de lluvias se ha desplazado al litoral y prelitoral central, dejando precipitaciones torrenciales en las comarcas de Anoia, Vallès Occidental y Oriental, Baix Llobregat, Barcelonès y Maresme.

El servicio Meteocat ha indicado que su estación de Castellbisbal, en la comarca del Baix Llobregat, ha acumulado 95 litros por metro cuadrado, con una intensidad máxima de 37,6 litros en 30 minutos.

Esta tormenta, que en algunos puntos del Vallès ha dejado piedra, ha comenzado cerca de Montserrat y ha atravesado todo el Vallès Occidental, con mucha actividad eléctrica. En localidades de la costa, por su parte, han visto varias mangas marinas.

Por la noche y la mañana, según Meteocat, en la estación meteorológica del municipio de La Quar, en la comarca barcelonesa del Berguedà, se ha registrado un valor inédito de 7,8 litros por metro cuadrado en tan solo un minuto, la cifra más alta desde que en 2009 se mide sistemáticamente la lluvia minuto a minuto.

Las lluvias, según la Agencia Catalana del Agua (ACA), han ocasionado que la riera de Rubí a su paso por El Papiol (Barcelona) haya superado el umbral de alerta, mientras que otros ríos y barrancos del Vallès y el Maresme presentan un caudal peligroso.

La ACA ha indicado que la riera de Rubí a su paso por El Papiol acumula esta tarde 155 metros cúbicos por segundo, cuando este mediodía era de 0,5 metros cúbicos.

La Agencia ha explicado, además, que las intensas tormentas de este mediodía y primera hora de la tarde en las comarcas de Anoia, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Barcelonès y Maresme han hecho crecer súbitamente el caudal de ríos y rieras.

El río Ripoll, a su paso por Montcada i Reixac (Barcelona), arrastra esta tarde un caudal de 43 metros cúbicos por segundo.

Desde el inicio de este episodio de lluvias, el teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta media tarde más de ochocientas llamadas relacionadas con 500 incidentes ocasionados por las precipitaciones.

Fuentes de los Bomberos de la Generalitat han explicado a EFE que los avisos responden en la mayoría de los casos a inundaciones en bajos, aparcamientos y caída de elementos a la vía pública.

Las tormentas, además, están ocasionando demoras en la salida y llegada de aviones al aeropuerto de El Prat, según los controladores aéreos.

En Torroella de Montgrí (Girona), el camping El Delfín Verde ha quedado anegado, de forma que algunos campistas han explicado que se han despertado con el agua a la altura de la rodilla.

Las lluvias, además, han anegado esta tarde varios tramos de la autopista AP-7 en comarcas de Barcelona, además de la Nacional II, lo que ha dificultado momentáneamente el tráfico.