El PP ve "más político que jurídico" el aval jurídico a la regulación del alquiler de temporada

El PP ha criticado que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que avala el proyecto de ley que regula el alquiler de temporada "es más político que jurídico", y consideran que se contradice a sí mismo.

Fuentes populares han argumentado que hay dos dictámenes de 2019 y 2020 que "decían exactamente lo contrario, reconociendo que la Generalitat no podía regular el arrendamiento temporal". Además, han subrayado que el Tribunal Constitucional (TC) "se pronunció en este sentido al reconocer que la competencia en esta materia es exclusiva del Estado".

"Esto no hace más que perjudicar a los propietarios y a los inquilinos, al generarles una gran inseguridad jurídica y una reducción de la oferta de pisos en régimen de alquiler temporal, lo que perjudica a los jóvenes universitarios, al talento, a los profesores y médicos que no tendrán oferta suficiente", han lamentado.

El CGE ha avalado el proyecto de ley del Govern pero ha cuestionado la prórroga automática de las viviendas de protección oficial (VPO) en zonas tensionadas, después de que Junts y PP solicitasen un dictamen sobre vulneraciones competenciales y de seguridad jurídica.