Astronomía
El mejor lugar de España para ver las estrellas está en Cataluña
El municipio fue el primer Parque Internacional de Cielo Oscuro del país
Cada vez es más difícil ver las estrellas con claridad en las ciudades o pueblos grandes. La contaminación lumínica está afectando a gran parte del territorio en Cataluña, pero todavía quedan algunos rincones donde disfrutar de esta naturaleza.
En Albanyà, un pueblo de Girona, la noche es tan oscura que las estrellas y los planetas se ven casi tanto como cuando la contaminación lumínica apenas preocupaba. Esta pequeña localidad está situada cerca de los Pirineos, y hace unos años fue el primer Parque Internacional de Cielo Oscuro de España, un reconocimiento que otorga la International Dark-Sky Association (IDA).
El secreto de Albanyà es su entorno alejado de las grandes ciudades, con un número escaso de habitantes (168) y rodeado de montañas que bloquean la luz artificial. Este pueblo ofrece unas condiciones perfectas para disfrutar del espectáculo nocturno, y muchos visitantes acuden cada año a disfrutar de sus noches.
Además, el Observatori Astronòmic Albanyà, ubicado dentro del Bassegoda Park, tiene unas modernas instalaciones y organiza actividades de observación tanto para familias, como para aficionados y expertos. Desde sesiones guiadas hasta proyecciones astronómicas, todo está pensado para que cualquiera pueda acercarse a las estrellas.
El observatorio nació hace más de cinco años de la mano de un científico apasionado por la astronomía, Pere Guerra, y un astrofotógrafo, Juan Carlos Casado, quien aseguraron que el objetivo del Observatorio es "acercar el Universo a los más jóvenes". "Que los más pequeños puedan ser partícipes de las grandes preguntas que los científicos se hacen sobre el cosmos", aseguró Guerra en la presentación del recinto.
