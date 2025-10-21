El mejor lugar de España para ver las estrellas está en Cataluña

Cada vez es más difícil ver las estrellas con claridad en las ciudades o pueblos grandes. La contaminación lumínica está afectando a gran parte del territorio en Cataluña, pero todavía quedan algunos rincones donde disfrutar de esta naturaleza.

En Albanyà, un pueblo de Girona, la noche es tan oscura que las estrellas y los planetas se ven casi tanto como cuando la contaminación lumínica apenas preocupaba. Esta pequeña localidad está situada cerca de los Pirineos, y hace unos años fue el primer Parque Internacional de Cielo Oscuro de España, un reconocimiento que otorga la International Dark-Sky Association (IDA).

El secreto de Albanyà es su entorno alejado de las grandes ciudades, con un número escaso de habitantes (168) y rodeado de montañas que bloquean la luz artificial. Este pueblo ofrece unas condiciones perfectas para disfrutar del espectáculo nocturno, y muchos visitantes acuden cada año a disfrutar de sus noches.

Además, el Observatori Astronòmic Albanyà, ubicado dentro del Bassegoda Park, tiene unas modernas instalaciones y organiza actividades de observación tanto para familias, como para aficionados y expertos. Desde sesiones guiadas hasta proyecciones astronómicas, todo está pensado para que cualquiera pueda acercarse a las estrellas.

El observatorio nació hace más de cinco años de la mano de un científico apasionado por la astronomía, Pere Guerra, y un astrofotógrafo, Juan Carlos Casado, quien aseguraron que el objetivo del Observatorio es "acercar el Universo a los más jóvenes". "Que los más pequeños puedan ser partícipes de las grandes preguntas que los científicos se hacen sobre el cosmos", aseguró Guerra en la presentación del recinto.