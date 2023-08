Muere a los 66 años el propietario de La Bruixa D'Or, Xavier Gabriel

El propietario y fundador de la administración La Bruixa d'Or de Sort, Xavier Gabriel, ha fallecido este sábado, según ha informado la Agència Catalana de Notícies (ACN). Tenía 66 años. Conocido por ser el propietario de la administración de lotería que más vende en España, fue pionero en la venta de décimos por internet y logró ganar más de 60 millones de euros por sorteo. Había superado un doble tumor y dos ictus.

Gabriel también introdujo el rafting en la comarca del Pallars Sobirà ayudando, así, a la recuperación económica del territorio. Con 27 años dejó a la banca por el mundo de los negocios y durante su trayectoria como empresario ha recibido 32 premios. En 2002 explicó sus vivencias en el libro 'El creador de La Bruja de Oro' y publicó 'Les 13 claus de la Sort' en 2008.

En 2017 Gabriel inició los trámites para trasladar la sede social de todos sus negocios de lotería, restauración e inmuebles desde Cataluña a Navarra, así como la sede fiscal a Madrid, coincidiendo con el referéndum independentista ilegal. El lotero explicó en ese momento que en conjunto su facturación anual llega a 100 millones de euros.

Por otro lado, señaló que presentó cuatro denuncias ante los Mossos d'Esquadra por injurias a su persona, y recordó que manifestó en varias ocasiones que no es independentista.

"Amo Cataluña y me siento español. No estoy a favor de la independencia", dijo. En una entrevista aseguró que trabajaba y pagaba sus impuestos al Gobierno, pero denunció que desde hacíae 15 días "el Gobierno de aquí (la Generalitat) me está persiguiendo, machacando... He ido aguantando y como ser humano que soy ha llegado el momento que no he podido más y he estallado", refiriéndose a las duras declaraciones que hizo a un supuesto cliente que llamó por teléfono y que grabó la conversación en las que aseguraba, entre otras cosas, que es "independentista por los cojones. No he sido, soy ni seré jamás".