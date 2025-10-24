Acceso

Muere la exdiputada del PSC Anna Balletbò a los 81 años, a quien en el 23F se le permitió salir del Congreso por estar embarazada

En 1985 recibió la condecoración sueca Estrella Polar y en 2006 la Creu de Sant Jordi

BARCELONA, 24/10/2025.- Fotografía de archivo del 14/02/2013 de la periodista y exdiputada en el Congreso por el PSC Anna Balletbó durante un acto de entrega de la Medalla de la Fundación Internacional Olof Palme en Barcelona. Anna Balletbó ha fallecido este viernes a los 81 años de edad, han informado a EFE fuentes socialistas. EFE/ Toni Garriga
Muere a los 81 años la periodista y exdiputada socialista Anna BalletbóTONI GARRIGAAgencia EFE
La periodista, exdiputada del PSC y presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme (FIOP), Anna Balletbò, ha fallecido este viernes a los 81 años, ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya', Balletbò (1943), oriunda de Santpedor (Barcelona), fue diputada en el Congreso por el PSC desde 1979 hasta el 2000, durante un total de 6 legislaturas.

En el asalto al Congreso el 23F fue la única parlamentaria a quien los asaltantes permitieron salir del hemiciclo porque estaba embarazada.

Fue profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) desde 1975; entre 2008 y 2010 fue miembro del Consejo de Gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), actual 3Cat.

En 1985 recibió la condecoración sueca Estrella Polar y en 2006 la Creu de Sant Jordi.

