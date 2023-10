Los nombres propios más frecuentes en Cataluña son casi todos de origen castellano

Cada año se hacen públicos cuáles son los nombres y apellidos más frecuentes en Cataluña, y, como cada año, el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) ha elaborado un recuento. Según las últimas estadísticas, basados en los datos del 2022, los nombres más puestos son Antonio, María, José, Montserrat y Jordi, mientras que los apellidos más habituales son García, Martínez y López. Actualmente, en Cataluña hay casi 90.000 personas que llevan el nombre de Antonio o María, seguido de Montserrat y Jordi con casi 80.000 personas. En cambio, por otro lado, García es el apellido más frecuente con más de 168.000 personas que lo tienen como primer apellido y más de 170.000 que lo llevan como segundo apellido.

En cuanto a Martínez, es más común llevarlo como segundo apellido que no como primero, a pesar de que el número de gente no varía en exceso. Un total de 118.000 personas lo llevan como primer apellido, mientras que poco más de 120.000 lo tienen como segundo. No es hasta la posición número 25 del último índice del IDESCAT que aparece un apellido catalán. Se trata de Gil, y lo llevan poco más de 17.000 personas.

Por otro lado, Garcia/García encabeza el listado de apellidos más recurrentes con 168.120 personas. Una diferencia abismal respecto a Martínez, en segunda posición con 118.040 ciudadanos, mientras que López le sigue con 113.353.

Otros apellidos más usuales que pasan la barrera de los cien mil son Sánchez, Rodríguez, Fernández, Pérez, González, Gómez y Ruiz.

El nombre de Marc no ha sido el nombre más puesto en un recién nacido en Cataluña por primera vez en 25 años, según los datos que ha publicado el Idescat este 2023. Leo (433) encabeza este curioso ranking de nombres más populares del año 2022, seguido de Nil (425) y Marc (398). En el caso de las niñas, el nombre más elegido es Júlia/Julia (440) y mantiene su liderazgo por sexto año consecutivo. Marc había encabezado la clasificación del nombre de bebé más frecuente desde que el Idescat empezó a recoger datos en 1997. Después de Leo, Nil y Marc, los nombres más utilizados son Pol (391) y Jan (386). En cuanto a las niñas, después de Júlia hay Ola (414), Martina (396), Mia (372) y Lucía (357).