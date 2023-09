La novela de las cicatrices de la Guerra Civil

Escribía el poeta Joan Salvat-Papasseit en su poema «Divisa» que «la guerra i l’amar:/ la sal de la terra». En esos dos extremos se mueven los personajes de la novela que acaba de publicar la periodista y escritora Pilar Eyre. «De amor y de guerra», que esta semana llegó a las librerías de la mano de Planeta, tiene su punto de partida en los últimos coletazos de la Guerra Civil, cuando la victoria de Franco es inminente y la derrota republicana es un hecho incuestionable. Ese es el telón de fondo en el que se mueve el protagonista de la historia, Román, quien se casó pese a no estar enamorado con Beatriz, una joven de buena familia con la que tiene un hijo. Pero con la caída de Cataluña, todo su mundo se viene abajo y se ve obligado a tomar el camino del exilio donde muchas cosas cambiarán en su biografía, con daños colaterales para la familia que dejó al otro lado de la frontera.

Eyre abrió literalmente las puertas de su casa para presentar su nuevo trabajo, una muestra más de la fascinación que ejerce en esta autora una parte significativa de la historia española del siglo pasado. Todo ello tiene como punto de partida una historia real que contaron a la autora. «Un amigo me habló sobre su abuelo que se fue al exilio, pero del que la familia no supo nada luego creyendo que había muerto. Sin embargo, no era así, no había fallecido: se quedó en Francia, a cien kilómetros de la frontera. Ellos formaron parte de una generación postraumática que pasó por dos carnicerías. Eso es algo que mancha a todo el mundo», aseguró la autora de «De amor y de guerra».

Las mujeres

Eyre presta una especial atención a aquellos nombres que quedan al margen de los grandes relatos. No, no son secundarios sino los protagonistas de, en este caso, su propia tragedia, de una vida hecha añicos por las balas disparadas desde el frente. Pilar Eyre tiene claro quiénes fueron las que sufrieron más con todo esto porque «las grandes perdedoras de la guerra son las mujeres. Ellas fueron las que se tuvieron que hacer cargo de todo. Pero es que si querían tomar el barco que iba a América no podían ir solas. Esas pequeñas cosas son las que me interesan, aunque en muchos libros no pasen de ser una nota a pie de página», comentó la escritora y periodista. Todo ello porque, como ella misma reconoce, «a través de vidas ordinarias nos podemos enfrentar a todo esto, a los grandes hechos».

Así las cosas, Pilar Eyre ha logrado convertirse con los años en una autora imprescindible en el terreno de la no ficción, especialmente gracias a sus libros sobre la Familia Real o una ejemplar biografía sobre el guerrillero anarquista Quico Sabaté. Cuando se le pregunta sobre si realidad o ficción como terrenos en los que escribir, la autora reflexiona y apunta que «la ficción es muy difícil. La biografía no tiene ya secretos para mí y, en este sentido, admiro mucho a Zweig, pero la novela es la reina de la literatura. En las buenas novelas, como “Guerra y paz” y “Madame Bovary”, están los mejores ensayos porque son obras que te enseñan, que te hacen más inteligente». En este sentido, haciendo balance de su relación con la letra impresa, Eyre aseguró que «he tocado todos los palos, soy periodista, pero lo más difícil es la ficción porque reúne todos los papeles del “auca” y tienes que saber coger al lector».

Pese a que en «De amor y de guerra» nos encontramos inmersos en una historia de ficción, detrás hay una cuidadosa investigación, una milimétrica verificación de datos, tan precisa como para no equivocarse en el color de los pantalones de los soldados franceses durante la Segunda Guerra Mundial. Pero hay también una recreación de una Barcelona que ya no existe y que ha cambiado a paso de gigante y de especulación inmobiliaria. También el lector podrá saber cómo se hablaba en ese tiempo porque «he querido ser fiel al lenguaje de esa época. Como hablan es porque o lo he vivido yo o me lo han contado. He intentado reflejar cómo era aquella sociedad». En este terreno señala también su lectura de libros de historia, como los del maestro Carlos Rojas, en los que aparecen esos datos a los que no se presta atención, pero que sirven para apuntar mejor la realidad.

Finalista en 2014 del Premio Planeta con «Mi color favorito es verte», título que se convirtió en un auténtico superventas, Eyre es en la actualidad una escritora que logra que su narrativa sea seguida por miles de lectores, incluso saltando a la pequeña pantalla como es el caso de «Ena», su biografía novelada de la reina Victoria Eugenia y que estos día se rueda a las órdenes de Javier Olivares, uno de los creadores de «El Ministerio del Tiempo».

Pilar Eyre afirma que siempre que saca libro «me pongo nerviosa» y que, incluso, «no duerme». Puede dormir tranquila porque la esperan sus muchos lectores.