Nueva cesión para Cataluña: la Generalitat asumirá la gestión del Ingreso Mínimo Vital en 2026

La Generalitat asumirá la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) entre marzo y junio de 2026 y ya ha contratado a 120 trabajadores para ello, que comenzarán próximamente la formación, según ha podido confirmar Europa Press.

Según ha avanzado este lunes Ser Catalunya, la Generalitat ha alquilado unas oficinas en la Gran Via de Barcelona desde donde se harán las gestiones.

La Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión estima que el 67% de personas que podrían optar a recibir el IMV no lo hacen, una tasa que espera reducir mediante la integración con la Renda Garantizada de Ciudadanía (RGC), la ventanilla única y la automatización de trámites e interoperabilidad de los datos, entre otros.