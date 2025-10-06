El nuevo canal de televisión '2CAT' ofrece los partidos de la Selección española en catalán

Mañana se presentará el nuevo canal de televisión de RTVE en catalán en Cataluña: 2CAT. Así lo anunció ayer José Pablo López, presidente de Radio Televisión Española, en su cuenta de Twitter: "Este martes presentaremos el nuevo proyecto de RTVE en catalán para Catalunya: La 2Cat."

Según López, "la emisiones deportivas en catalán serán uno de sus grandes ejes", y en ese sentido, ofrecerán los partidos de la Roja. Concretamente, anunció el presidente, "el próximo día 14 de Octubre desde las 20:45h emitiremos en directo por La 2Cat, en catalán, el encuentro entre la Selección española de fútbol contra Bulgaria, clasificatorio para el Mundial 2026".

López añadió que también se podrá seguir el partido en castellano a través de La 1, y celebró que siguen trabajando "por una TVE donde las lenguas se unan".

En la presentación de mañana se anunciarán el resto de programas, pero López ya anunció que después del encuentro de fútbol, "La 2Cat estrenará su primer programa de prime time: L’any que vas néixer".