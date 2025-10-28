Calendario laboral
Oficial: estos son todos los días festivos en Barcelona y Cataluña en 2026
El BOE ha publicado el calendario laboral del próximo año
Ayer se publicó de manera oficial el calendario laboral de 2026 en Barcelona, después de que todas las administraciones (Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona) comunicaran los días festivos.
En total, habrán 14 festivos, de los cuales 8 serán estatales, cuatro catalanes y otros dos exclusivamente barceloneses. Con todos ellos, se podrán hacer hasta tres puentes y cuatro fines de semana largos.
Este es el listado de los festivos que los ciudadanos de Barcelona pueden ya apuntarse en su calendario de 2026:
- 1 de enero, jueves: Fin de año - Estatal
- 6 de enero, martes: Reyes - Estatal
- 3 de abril, viernes: Viernes Santo - Estatal
- 6 de abril, lunes: Lunes de Pascua - Cataluña
- 1 de mayo, viernes: Día del Trabajador - Estatal
- 25 de mayo, lunes: Segunda Pascua - Barcelona
- 24 de junio, miércoles: Sant Joan - Cataluña
- 15 de agosto, sábado: Asunción - Estatal
- 11 de setiembre, viernes: Diada de Cataluña- Cataluña
- 24 de setiembre, jueves: La Mercè - Barcelona
- 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad - Estatal
- 1 de noviembre, domingo: Todos los santos - Estatal
- 6 de diciembre, domingo: Día de la Constitución - Estatal
- 8 de diciembre, martes: Purísima - Estatal
- 25 de diciembre, viernes: Navidad - Estatal
- 26 de diciembre, sábado: San Esteban - Cataluña
Para más detalle, se pueden consultar todos los festivos de 2026 por cada autonomía en el BOE.
✕
Accede a tu cuenta para comentar