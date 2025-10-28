El programa dirigido por la pareja de Puigdemont recibió un nuevo contrato dos días después de la reunión con Illa

"El PSOE es el responsable máximo y ha abusado del tacticismo del poder". Con más palabras que sucesos, el presidente de Junts, Carles Puigdemont, completó la ruptura de la formación independentista con el Gobierno de Pedro Sánchez. A la espera de la votación de la militancia que empezará el próximo miércoles, se han producido las primeras matizaciones sobre el bloqueo a las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.

Con la 'resaca' de la decisión, el secretario general de la formación, Jordi Turull se ha descolgado de apoyar una moción de censura del Partido Popular, ya que aunque el "PSOE haya suspendido muchas asignaturas los populares deberían repetir curso". Dentro de la ambigüedad expresada, en la cabeza de Junts, solo cabe la posibilidad de una moción de censura "táctica" para "cobrar las deudas" de Sánchez. Con una nueva contradicción y pese a que Carles Puigdemont sentenciase que no se apoyaría ninguna medida en el Congreso, Turull ha dejado la puerta abierta. "Si presentan una propuesta favorable para Cataluña, votaremos a favor", ha señalado.

Entre los diversos motivos como la ley de amnistía, la presión interna de los ediles de la formación ante las indecisiones de Carles Puigdemont o la presión de Aliança Catalana en los sondeos electorales internos en Barcelona, se ha dejado apartada a la mujer de Carles Puigdemont, Marcela Topor.

Periodista de profesión y actual directora del programa bautizado como 'The Weekly Mag' que depende de la Red Audiovisual Autonómica respaldada por la Diputación de Barcelona, se encuentra en una encrucijada laboral. En base a los documentos registrados por el servicio de Contratación Pública de Cataluña a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, la fecha límite para abandonar el Espacio Ailaic, que es donde se realizan las grabaciones del programa, se encuentra marcada el próximo 31 de diciembre sin una opción para reclamar una prórroga. A partir del 1 de enero del 2026, la mujer de Carles Puigdemont perdería de manera automática la capacidad de grabar el programa que dirige.

Si la reunión entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa y uno de sus predecesores, Carles Puigdemont, se produjo el día 2 septiembre en Suiza, antes de finalizar la semana, el espacio ya había sido cedido para la grabación del programa que dirige la pareja de Puigdemont. "Por la resolución 74/2025, del día 4 de septiembre de 2025, de la Consellera de la XAL se adjudica la contratación del espacio Ailaic de la empresa AILAIC17, SL para la grabación del programa "The Weekly Mag".

La mujer de Puigdemont depende del PSOE

Firmado el 12 de septiembre para comenzar las grabaciones el importe de las partidas presupuestarias sin contar el IVA por el alquiler se sitúa en los 17.400. euros. En este sentido, la solicitud para alquilar el espacio fue formalizada por la generante de la entidad, Mireia Ingla Mas, nombrada el pasado 24 de julio de 2025.

"La Red Audiovisual Local es la empresa pública de la Diputación de Barcelona que tiene como objetivo gestionar el apoyo al audiovisual local catalán dando respuesta a sus necesidades y contribuyendo a la dinamización del sector". Con estas palabras define la página web oficial su cometido. Respaldados por la Diputación de Barcelona, dirigida por la mano derecha del presidente de la Generalitat, Lluïsa Moret Sabidó, será el órgano catalán el que decida sobre la búsqueda de nuevos contratos para el programa presentado por la mujer de Carles Puigdemont.