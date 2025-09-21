Una oleada de empadronamientos falsos pone al descubierto una posible red organizada en Cataluña

Una alarmante oleada de empadronamientos falsos ha sacudido Sant Cugat del Vallès, donde en apenas tres semanas se registraron 324 altas sospechosas. El patrón idéntico en todas las solicitudes, presentadas entre julio y mediados de agosto, hizo saltar las alarmas en el Ayuntamiento, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos

Los solicitantes acudían en grupos de cuatro o cinco personas, acompañados de un traductor y presentando contratos de arrendamiento. Tras su revisión, se constató que muchos de estos documentos eran falsos. La mayoría de las personas implicadas en estas solicitudes fraudulentas proceden de India y Pakistán, lo que ha llevado a las autoridades a sospechar de una posible red organizada dedicada a lucrarse con el acceso al padrón municipal. El Ayuntamiento ha reforzado los controles sobre las solicitudes de empadronamiento y ha puesto los hechos en conocimiento de los cuerpos de seguridad, que deberán determinar si detrás de estos registros fraudulentos existe una red organizada.

Este caso se suma a otros similares detectados en diversas localidades españolas, donde se han desarticulado redes que ofrecían empadronamientos fraudulentos a ciudadanos en situación irregular. La Policía Nacional ha detenido a 32 personas en Tarragona por vender contratos de alquiler falsos y empadronamientos fraudulentos, cobrando entre 400 y 600 euros por cada trámite.

El caso ha sido recogido por A3 Noticias, que ha publicado un vídeo en sus redes sociales detallando la oleada de empadronamientos falsos en Sant Cugat del Vallès y la posible existencia de una red organizada detrás de los fraudes. Las autoridades locales han instado a la ciudadanía a estar alerta y a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con estos empadronamientos.