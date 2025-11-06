El Parlament pide impulsar una bonificación del 35% de las cotizaciones para contratar cuidadores

El pleno del Parlament ha reclamado al Govern que impulse "ante el Gobierno de España, una bonificación de al menos el 35% de las cotizaciones de la Seguridad Social para la contratación de cuidadores de hijos menores de 6 años y también para el cuidado de personas en situación de dependencia o discapacidad reconocida".

Esta iniciativa forma parte de una moción del PP sobre políticas de apoyo a las familias, y ha salido adelante este jueves con el voto a favor de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana, el voto en contra de PSC-Units, Comuns y CUP, y la abstención de ERC.

El texto también ha reclamado que se garantice que se tiene en cuenta el número de menores a cargo y la monoparentalidad "en todas las convocatorias públicas de ayudas de la Generalitat, prestaciones, becas y bonificaciones para modular los baremos de resolución y las escalas de equivalencia de forma equitativa y justa".

También ha salido adelante un punto que reclama recuperar, en los Presupuestos de 2026, "la prestación universal por hijo a cargo hasta los 3 años, introduciendo una modulación progresiva de la prestación atendiendo a criterios de renta".

Ha prosperado otro punto que pide garantizar la plena gratuidad y universalidad del sistema de educación infantil de 0 a 3 años en el curso 2027-2028, ampliando la red de plazas públicas de guarderías y estableciendo "un sistema eficaz de vales o convenios para sufragar las plazas de iniciativa social o privada".

Los populares han pedido al Govern negociar con el Gobierno central "la revisión del mínimo familiar, así como la aprobación de la deducción por los gastos ocasionados por la adquisición de material y comedor escolar en el tramo estatal del IRPF".