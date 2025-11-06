¿Por qué sube el precio del alquiler en Barcelona pese al tope impuesto por la Generalitat?

Según los últimos datos publicados hoy por el Incasòl (Institut Català del Sòl), el precio del alquiler en Barcelona ha subido un 4,4% respecto al trimestre anterior, situándose en una media de 1.135 euros. Sin embargo, gran parte de ciudades en Cataluña está aplicando el tope de los precios del alquiler derivado de la ley de vivienda catalana.

Si se tiene en cuenta toda la provincia de Barcelona, la renta media de alquiler llegó a los 945,94 euros, un 3,67% más. A continuación, la demarcación con el alquiler más caro es Girona, con 668,80 euros al mes, aunque el precio se mantuvo plano respecto al trimestre con un leve descenso del 0,1%. En Tarragona, el precio fue de 596,44 euros, un 1,75% más; y en Lleida, de 502,27 euros, un 1,55% más.

Según expertos en vivienda y las inmobiliarias catalanas, el precio del alquiler podría estar subiendo a pesar de las limitaciones por distintos motivos. Por un lado, la de oferta de vivienda en alquiler sigue sin poder equipararse a la alta demanda que hay en Barcelona. En este sentido, las inmobiliarias advierten que muchos propietarios apuestan por vender antes que alquilar por la inseguridad que genera este tipo de operaciones. Además, los incrementos de costes para los propietarios (tipos de interés, impuestos...) también provocan que puedan subir los alquileres en contratos ya existentes o previos a la aplicación de la norma.

Contratos de alquiler

En cuanto al número de contratos de alquiler, el Incasòl registró un total de 26.416 de abril a junio, por debajo de los 27.748 que se contabilizaron en el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 4,8%. El principal descenso corresponde a Barcelona, donde se registraron 19.326, casi mil menos que en el primer trimestre (20.259). En Girona, los contratos sumaron 2.802; en Lleida, 1.434; y en Tarragona, 2.854.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, explicó el pasado miércoles en el Parlament que el precio del alquiler ha bajado un 4,9% en la ciudad de Barcelona desde la entrada en vigor de la regulación, en marzo del año anterior.

¿Cuánto destinan los barceloneses al alquiler?

Un estudio elaborado por el Consejo de la Unión Europea alerta del alto porcentaje del sueldo que destinan los barceloneses a pagar el alquiler. De hecho, el porcentaje es el mismo que en Madrid, y solo superan a ambas ciudades españolas Lisboa, donde los ciudadanos destinan el 116% de sus salarios al alquiler.

Concretamente, los habitantes de Barcelona destinan hasta el 74% del sueldo a pagar el alquiler de su vivienda, lo que deja apenas un 26% para ocio, ahorros y otros servicios esenciales. Además, el informe advierte el precio del alquiler en España ha aumentado un 72% en la última década, muy por encima de la media europea, que se sitúa en un 58%.