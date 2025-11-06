Cataluña vive una jornada de lluvias intensas, pero de consecuencias "leves"

Un temporal de lluvias intensas ha azotado este jueves a Cataluña desde la madrugada, en una jornada que ha dejado incidentes puntuales, sin afectaciones generalizadas graves. De hecho, Protección Civil de la Generalitat ha desactivado a las 13:45 horas la alerta del Plan Inuncat, después de que la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, diera prácticamente por cerrada una jornada de climatología adversas con unas consecuencias de carácter “leve” en el territorio.

Sin embargo, los problemas de circulación en trenes, carreteras y aeropuerto han sido habituales. Obligando a la mayoría de universidades catalanas, incluso, a cancelar sus clases. Después de la alerta emitida ayer por Protección Civil de la Generalitat, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Universitat de Barcelona (UB) han optado por interrumpir las clases lectivas, además de recomendar mediante comunicado evitar desplazamientos innecesarios, ejercer el teletrabajo y seguir las indicaciones de las autoridades competentes.

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Universitat de Girona (UdG) se han decantado igualmente por esta medida para minimizar riesgos y desplazamientos, a diferencia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y la Universitat de Lleida (UdL) que prevén mantener una normalidad lectiva, dado que el frente de lluvia ya ha pasado durante la noche en ambas provincias. En el caso de la UPF, el equipo de dirección ha decidido suspender toda la actividad académica prevista para este jueves hasta las 13 horas y abrir los campus con servicios mínimos hasta las 14 horas.

La Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO), por su parte, determinó este miércoles que se mantienen las clases con "flexibilidad" en actividades evaluativas, según apunta Europa Press, a pesar de que estas facultades están esperando el comunicado por parte del vicerrectorado de ordenación académica. Además, la UAB ha instado al alumnado, profesorado y personal de administración y servicios a mantenerse informados sobre la evolución del temporal y las afectaciones en la movilidad a través de los canales oficiales.

Las lluvias de la mañana también han generado retenciones en la autopista AP-7, a la altura del Vallès, y el corte de la C-17 en Mollet del Vallès y la BP-1413 en Cerdanyola del Vallès por inundaciones. También se han registrado retenciones en las dos rondas de Barcelona.

Por lo que respecta a los cortes de Rodalies, desde la mañana se han producido diferentes cortes: una de las líneas más afectadas ha sido la R4 entre Sabadell y Terrassa, así como la R15 entre Mora y Ascó, como consecuencia de la caída de un muro.