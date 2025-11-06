Acceso

El Parlament rechaza incluir recursos para el Hard Rock en los Presupuestos de 2026

También se ha rechazado incluir en el proyecto "un compromiso de rebaja fiscal y aligeramiento de la presión tributaria"

El Parlament ha rechazado este jueves incluir en los próximos Presupuestos de la Generalitat "la dotación presupuestaria necesaria para ejecutar proyectos estratégicos" como el Centro Recreativo Turístico Hard Rock y la Ronda Nord entre Sabadell y Terrassa (Barcelona).

Se trata de un punto de una moción del PP que no ha prosperado en el pleno, con los votos a favor de PP y Junts; los votos en contra de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP, y la abstención de Vox y Aliança Catalana.

También se ha rechazado incluir en el proyecto de Presupuestos para 2026 "un compromiso de rebaja fiscal y aligeramiento de la presión tributaria" que incluya rebajas del tramo autonómico del IRPF; la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones para grados de parentesco 1 y 2, y elevar el umbral de renta del impuesto sobre el patrimonio.

