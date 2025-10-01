El Parlament sigue la tramitación de la ley de atención paliativa pediátrica

La proposición de ley de atención paliativa pediátrica integral presentada por Junts sigue con su tramitación, tras celebrarse este miércoles en el Parlament el debate de totalidad de la norma, que no contaba con ninguna enmienda a la totalidad, y que deberá pasar por comisión tras la ponencia, antes de votarse definitivamente en el pleno.

La norma pretende reconocer, proteger y regular el derecho de los pacientes pediátricos a recibir atención paliativa "sin discriminación, con equidad territorial, y con un enfoque orientado a aligerar los sufrimientos asociados a la enfermedad", para incrementar la calidad de vida de niños y adolescentes, y de sus familias.

El texto establece deberes para los profesionales sanitarios en esta materia, así como las garantías que debe dar el sistema sanitario para los entre 5.000 y más de 9.000 pacientes que se estima que requieren de este tipo de atención en Cataluña.