El paro sube en Cataluña en octubre, pero se mantiene por debajo de los niveles de hace un año

El desempleo aumentó en 2.423 personas durante el mes de octubre en Cataluña, lo que supone un incremento del 0,75% respecto a septiembre, después de que el mes anterior registrara una caída del 1,62%. En total, el número de parados se situó en 324.495 personas, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Pese al repunte mensual, el mercado laboral catalán sigue mostrando signos de mejora en comparación con el año pasado. En términos interanuales, hay 10.344 desempleados menos que en octubre de 2023, lo que representa un descenso del 3,09%.

Cataluña, tercera comunidad con mayor incremento del paro

En el conjunto de España, el número de parados registrados aumentó en 22.101 personas (+0,91%), situando el total en 2,44 millones. Cataluña fue la tercera comunidad autónoma donde más creció el desempleo en cifras absolutas, solo por detrás de Castilla y León (+2.545) y Andalucía (+2.535).

Por sexos, las mujeres continúan siendo mayoría entre los desempleados catalanes: representan el 57,9% del total, con 187.976 mujeres paradas, frente a los 136.519 hombres (42,07%).

El aumento del desempleo fue generalizado en las cuatro provincias catalanas. En términos porcentuales, Girona lideró el incremento con un 2,29%, seguida de Lleida (+1,81%), Tarragona (+1,5%) y Barcelona (+0,39%).

A nivel interanual, todas las provincias mantienen cifras de paro inferiores a las de 2023. Girona registró la mayor bajada (-5,55%), seguida de Lleida (-4,98%), Tarragona (-4,58%) y Barcelona (-2,42%).

Los servicios tiran del aumento del paro

El repunte del desempleo en octubre estuvo impulsado principalmente por el sector servicios, que sumó 2.297 parados más, seguido de la agricultura (+112) y la industria (+51). En cambio, la construcción redujo el número de desempleados en 482 personas. Además, se contabilizaron 445 nuevos parados entre quienes no tenían empleo anteriormente.

Durante octubre se firmaron 244.562 contratos en Cataluña, un 3,14% más que en septiembre (7.451 contratos adicionales), aunque un 3,23% menos que hace un año. De ellos, 108.675 fueron indefinidos (44,43%) y 135.887 temporales (55,56%), lo que evidencia una ligera tendencia hacia la estabilidad laboral, aunque todavía predominan los contratos de corta duración.

La afiliación a la Seguridad Social sube en 19.205 personas

La Seguridad Social ganó una media de 19.205 afiliados en Cataluña en octubre, un aumento del 0,50% respecto al mes anterior, hasta alcanzar 3.882.857 ocupados. En comparación con el año pasado, el número de afiliados creció en 80.008 personas (+2,10%).

En el conjunto de España, la afiliación subió en 141.926 cotizantes (+0,65%), hasta los 21,83 millones de afiliados. Cataluña fue la cuarta comunidad donde más creció la afiliación, solo por detrás de Madrid (+49.445), Comunidad Valenciana (+36.459) y Andalucía (+29.544).

Sin embargo, si se observa el dato del último día de mes, la Seguridad Social perdió 3.613 afiliados respecto a septiembre, lo que refleja cierta moderación en la creación de empleo al cierre del periodo.

A 31 de octubre, 1.505 trabajadores seguían en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en Cataluña. En el conjunto del país, la cifra se situó en 13.126 personas, de las cuales 7.116 estaban en un ERTE-ETOP, 2.834 en un ERTE por fuerza mayor y 3.176 en un Mecanismo RED del sector de la automoción.